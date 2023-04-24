Tele2 запустила сеть на всей территории петербургского метрополитена. Фото: Tele2/123rf.com.

Tele2 предоставил клиентам надежную голосовую связь и скоростной мобильный интернет на всей территории метрополитена в Санкт-Петербурге. Цифровые сервисы доступны в вестибюлях, на эскалаторах и платформах, а также в перегонах метро со скоростью до 100 Мбит/с.

Санкт-Петербург стал первым в России городом, который имеет связь во всех перегонах метрополитена. Технологичная и современная мобильная сеть доступна под землей благодаря активной распределенной системе связи (ADAS- Active Disctributed Antennas Systems), которая позволяет эксплуатировать и развивать инфраструктуру оператора независимо от режима работы метрополитена.

Основное оборудование расположено в «сайт-отеле» на поверхности земли. В помещении обеспечены специальные климатические условия для оборудования, подведена оптика, предусмотрено резервное питание, установлены комплекты базовых станций и передатчиков, а также модуль управления. Последний связан оптическим кабелем с подземными радиомодулями и высокочастотным щелевым радиокабелем, протянутым вдоль тоннелей метро. Система обеспечивает стабильную работу голосовой связи и мобильного интернета в движущихся вагонах метро как в стандартных условиях, так и в час пик.

В сентябре 2022 года Tele2 запустила сеть в тоннелях 5-й фиолетовой линии, а также в тоннелях 3-й зеленой линии между станциями «Беговая», «Зенит» и «Приморская». На остальных ветках метро аналогичную ADAS-систему построили другие операторы связи. В настоящее время операторы обеспечили совместный доступ к инфраструктуре связи на всех линиях метрополитена.

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад»Tele2:

«Специфика петербургского метрополитена заключается в глубоком пролегании тоннелей. Для технических специалистов – это сложная инженерная задача, которую успешно решает ADAS. Выбранная система позволяет предоставлять максимальное качество услуги даже при высокой скорости движения поездов. А нам важно обеспечивать петербуржцев бесперебойной мобильной связью в самом востребованном виде общественного транспорта».

В 2015 году Tele2 стал первым оператором, предоставившим своим абонентам доступ к 4G-интернету в вестибюлях и на платформах всех станций петербургского метрополитена.

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