Движение по Арсенальной, Свердловской и Пироговской набережным ограничат в мае из-за дорожного ремонта

В этом году ремонт запланирован по 108 адресам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С наступлением весны порядок в Петербурге стали наводить не только в парках и дворах, но и на дорогах. Изношенное асфальтовое покрытие начали обновлять, и жители некоторых районов уже прочувствовали на себе изменения - доехать до работы, не встряв в пробки, уже не получается. И хорошо бы еще заранее знать, где на пути поджидает затор...

Предупрежден - значит, успеешь построить новый маршрут на работу или выйти из дома пораньше. «Комсомолка» собрала памятку по текущим и грядущим ограничениям на дорогах.

АПРЕЛЬСКИЕ НЕУДОБСТВА

Как рассказали «КП в Петербурге» в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), с середины апреля пробки стабильно собираются на Выборгской набережной. Там, на участке от Малого Сампсониевского проспекта до набережной Черной речки, вовсю чинят асфальт, поэтому движение ограничено. Такие же неудобства дотянулись до Ушаковской набережной, где от набережной Черной речки до улицы Академика Крылова (в том числе и на Головинском мосту) тоже ремонтируют дорогу. Работы на обеих точках продлятся до 13 мая.

С 22 апреля закрылось движение по улице Комсомола. На участке от улицы Академика Лебедева до площади Ленина начали латать трамвайные пути. Туго приходится всем автомобилистам, но потерпеть придется до 14 мая!

Понедельник, 24 апреля, начался с ремонта на проспекте Королева от Глухарской улицы до Уточкина. Мириться с пробками придется до 29 мая.

Любой ремонт тянет за собой автомобильные заторы. Автомобилисты, будьте готовы перестраивать маршрут или выезжать на работу пораньше! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этот же день стартовали работы на Московском проспекте от площади Победы до Бассейной улицы. Там движение ограничат до 4 мая. Затрудняется проезд и по улице Софьи Ковалевской - заторы будут сопровождать водителей до 25 мая. Последним участком, ограничившим движение с 24 апреля, стал Старо-Петергофский проспект до Нарвского проспекта до набережной Обводного канала. Аж до 3 июня там собираются обновлять трамвайные пути.

Заключительной апрельской локацией, которая потревожит покой пунктуальных водителей, будет Большая Пороховская улица. С 29 апреля по 9 мая на ней ограничат проезд от проспекта Энергетиков до Среднеохтинского.

ЧТО МАЙ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

Точные периоды перекрытий крупных дорог в мае в КРТИ пока назвать не могут. Однако уже точно известно, в каких локациях появятся временные проблемы с автомобильным движением. Планируется чинить асфальт на Арсенальной, Свердловской и Пироговской набережных. Где ограничения по набережным, там неизбежные пробки. Готовимся морально!

- В середине лета специалисты приступят к ремонту Приморского проспекта. Всего в этом году ремонт запланирован на 108 адресах, среди них Московское шоссе, Петроградская набережная, улица Коллонтай, Витебский проспект, Софийская улица, проспект Стачек, 18-я и 19-я линии Васильевского острова, - предупредили в комитете.

Дорожники стараются не перекрывать проезд, а ограничивать. Однако полное закрытие движения настигло, например, улицу Комсомола. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А ЧТО ЕЩЕ?

С 30 апреля до 26 мая из-за прокладки газопровода полностью закроется движение по улице Сергея Марго (от Удельного проспекта до Костромского).

С 25 апреля до 9 июня ограничат движение по Витебскому проспекту, с 30 апреля по 25 сентября - по Совхозному проспекту.

С 16 мая по 22 сентября проезд по Октябрьской набережной у дома 54 затруднятся из-за установки временного ограждения.

С 26 по 29 апреля станет сложнее проехать по улице Чапаева у Пинского переулка, а с 27 по 30 апреля - по Парашютной улице рядом с Автобусной.

С 12 по 14 мая полностью перекроют проезд по Всеволожской улице у дома 7.

Карта ГАТИ поможет узнать о всех действующих и запланированных ограничениях на дорогах.

ЭТО ПОЛЕЗНО

Власти советуют водителям следить за новостями в соцсетях КРТИ и на сайте Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Кстати, у ГАТИ имеется и подробная карта с действующими и планируемыми перекрытиями дорог. По ней удобно следить за изменениями в своем маршруте.

Пользователям гаджетов помогут и мобильные карты-навигаторы. В них тоже появляются пометки о дорожных работах и перекрытиях.

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