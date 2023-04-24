Депутаты Петербурга предложили ограничить движение электросамокатов на узких тротуарах

Депутаты создали рабочую группу по вопросам нормативного регулирования электросамокатов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты петербургского Заксобрания не перестают придумывать новые меры борьбы с электросамокатчиками. «Охоту» на них парламентарии начали еще весной прошлого года. С тех пор депутаты просили пересмотра ПДД в пункте о скорости самокатов на тротуарах, предлагали расширять сеть велодорожек, по которым смогут гонять и шустрые двухколесники. А еще раздумывали запретить движение по центральным районам Петербурга и даже ввести налог на средство индивидуального передвижения (СИМ).

На очередном заседании профильной комиссии в Заксобрании депутаты заслушали представителей комтранса и кикшеринговых компаний. Встреча завершилась четырьмя новыми предложениями. Насущная проблема потребовала создания рабочей группы в составе комиссии. Теперь депутаты Алексей Цивилев, Наталия Астахова и Павел Иткин займутся вопросами нормативного регулирования СИМ в Петербурге.

Также парламентарии решили привлечь к делу два крупных ведомства: следком и ГУ МВД. У первого они намерены спросить, сколько уголовных дел оказалось связано с неадекватными самокатчиками. А во второе – направить письмо с просьбой о самокатных рейдах.

- Правилами дорожного движения установлен ряд требований и запретов, которые повсеместно, массово нарушаются лицами, использующими для передвижения СИМ, создавая не только помехи пешеходам, двигающимся по тротуарам, но и часто являются причинами дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. В целях упорядочения использования СИМ, прошу организовать и провести рейды по контролю использования СИМ, - заявил глава комиссии Цивилев в письме начальнику городского главка Роману Плугину.

Еще одним пунктом борьбы станет письмо в Комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе. Ее попросят об ограничении проезда самокатов на узких, менее двух метров, тротуаров.

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