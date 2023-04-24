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Общество24 апреля 2023 15:15

Депутаты Петербурга предложили ограничить движение электросамокатов на узких тротуарах

На дорожках шириной менее двух метров самокатам не дадут разгуляться
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Депутаты создали рабочую группу по вопросам нормативного регулирования электросамокатов.

Депутаты создали рабочую группу по вопросам нормативного регулирования электросамокатов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты петербургского Заксобрания не перестают придумывать новые меры борьбы с электросамокатчиками. «Охоту» на них парламентарии начали еще весной прошлого года. С тех пор депутаты просили пересмотра ПДД в пункте о скорости самокатов на тротуарах, предлагали расширять сеть велодорожек, по которым смогут гонять и шустрые двухколесники. А еще раздумывали запретить движение по центральным районам Петербурга и даже ввести налог на средство индивидуального передвижения (СИМ).

На очередном заседании профильной комиссии в Заксобрании депутаты заслушали представителей комтранса и кикшеринговых компаний. Встреча завершилась четырьмя новыми предложениями. Насущная проблема потребовала создания рабочей группы в составе комиссии. Теперь депутаты Алексей Цивилев, Наталия Астахова и Павел Иткин займутся вопросами нормативного регулирования СИМ в Петербурге.

Также парламентарии решили привлечь к делу два крупных ведомства: следком и ГУ МВД. У первого они намерены спросить, сколько уголовных дел оказалось связано с неадекватными самокатчиками. А во второе – направить письмо с просьбой о самокатных рейдах.

- Правилами дорожного движения установлен ряд требований и запретов, которые повсеместно, массово нарушаются лицами, использующими для передвижения СИМ, создавая не только помехи пешеходам, двигающимся по тротуарам, но и часто являются причинами дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. В целях упорядочения использования СИМ, прошу организовать и провести рейды по контролю использования СИМ, - заявил глава комиссии Цивилев в письме начальнику городского главка Роману Плугину.

Еще одним пунктом борьбы станет письмо в Комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе. Ее попросят об ограничении проезда самокатов на узких, менее двух метров, тротуаров.

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