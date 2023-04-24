После задержания шестерых пьяных подростков на концерте SCALLY MILANO в Петербурге возбудили уголовное дело

Пьяных детей отвезли в отдел полиции.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства случившегося на концерте рэпера SCALLY MILANO. Возбуждено уголовное дело по статье о вовлечении подростков в антиобщественные действия. Напомним, с мероприятия в «Гигант Холле» на Кондратьевском проспекте 22 апреля увезли шесть пьяных подростков.
- Несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции для административного разбирательства, после чего переданы родителям, - рассказал spb.kp.ru источник в правоохранительных органах.
Что именно употребляли дети, не сообщается. Но сейчас сотрудники полиции ищут тех, кто позволил это подросткам.
Напомним, изначально в городских СМИ появилась информация, что на концерте умерла девочка. Якобы именно поэтому силовики остановили выступление. Но позже в полиции опровергли эту информацию. Известно также, что организаторы не знали, что во время мероприятия будет дежурить полиция.
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