Эксперты обсудили, как можно использовать беспилотники в обычной жизни

Участники пленарной дискусси обсудили текущее состояние отрасли и очертили круг проблем, которые предстоит решать. Фото: пресс-служба «Навигатор».

Будут ли дроны доставлять еду? Когда появится аэротакси? Чем беспилотники могут быть полезны и каковы перспективы их появления в жизни города? Об этом поговорили на IV форуме «Российская современная авионика - 2023». Он прошел в здании Манежа Первого кадетского корпуса на Университетской набережной. Там собрались профессионалы в области авионики, самолето- и вертолетостроения, представители бизнеса, власти, массмедиа, образовательных структур и общественных организаций, заинтересованных в развитии отрасли и создании безопасных пилотируемых и беспилотных систем. Организатором форума выступил институт авиационного приборостроения «Навигатор».

Пленарная дискуссия Форума была посвящена интеграции беспилотных авиационных систем в общее воздушное пространство. Фото: пресс-служба «Навигатор».

ПЕРСПЕКТИВЫ И РОСТ

В этом году основными темами для докладов и дискуссий стали «Безопасность воздушного движения» и «Интеграция БАС в общее воздушное пространство» (БАС - беспилотные авиационные системы. - Прим. ред.).

В декабре были опубликованы поручения президента по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Участники форума обсудили текущее состояние отрасли, а также проблемы, которые необходимо решать для ее развития.

- В последнее время интерес к отрасли значительно вырос. Мы пытаемся выйти на новый уровень, наверстать то, что было упущено: разработать стандарты, создать оборудование, внедрить новые программы. Но развитию мешает отсутствие системного подхода, - говорит генеральный директор АО «Навигатор» Сергей Бабуров.

Беспилотная авиация - это новое направление, которое находится в самом начале своего развития. Еще несколько лет назад дрон воспринимался как игрушка, а сейчас речь идет о применении беспилотников в различных областях народного хозяйства. Их размеры варьируются от маленьких квадрокоптеров до БПЛА самолетного типа весом несколько тонн.

Что могут делать беспилотники? Они могут доставлять грузы, а также выполнять задачи мониторинга и аэросъемку. Например, есть труднодоступные районы, где весной и осенью по полтора месяца доставка грузов возможна только вертолетом. Применение БАС и автоматической системы отслеживания метеоусловий может значительно улучшить логистику. Другой пример, когда можно добиться высокой эффективности, - доставка товаров в ближайшие пригороды, до которых пешему или велокурьеру не добраться. Использование беспилотников в черте города также имеет хорошие перспективы, однако это сложная задача с точки зрения обеспечения безопасности, и представители отрасли совместно работают над ее решением.

Генеральный директор АО «Навигатор» Сергей Бабуров рассказал о разработках института для беспилотной авиации. Фото: пресс-служба «Навигатор».

МИНИ-ВЕРТОЛЕТЫ НА СЛУЖБЕ

Несмотря на то что активное развитие отрасли началось недавно, в области технических разработок сделано довольно много. Участники форума обсудили вопросы разработки и модернизации комплексов бортового оборудования, бортовых многофункциональных систем, систем безопасности полетов, индикации, навигации и посадки.

- Мы работаем над миниатюризацией нашего оборудования (аппаратура АО «Навигатор» входит в комплекс бортового радиоэлектронного оборудования новейших российских воздушных судов. - Прим. ред.). Дроны - это маленькие самолеты и вертолеты, и они должны выполнять свои задачи с учетом изменившихся габаритов и требований по безопасности. Например, наша система раннего предупреждения близости земли представляет собой блок весом почти 3 кг и размером с папку формата А4. Наша задача - уменьшить и адаптировать систему пропорционально требованиям производителей дронов. Так же в соответствии с потребностями может быть адаптировано любое наше оборудование, - рассказывает заместитель генерального директора по развитию АО «Навигатор» Артем Хорошанский.

Однако, чтобы беспилотники могли быть интегрированы в общее воздушное пространство, требуется создать не только летательный аппарат, но и условия для его безопасного использования. Необходима наземная инфраструктура, подготовка квалифицированных кадров, общее информационное и навигационное пространство, сертификация.

Форум собрал более 250 участников, среди которых были разработчики и изготовители оборудования и ПО, представители бизнеса, власти, СМИ, образовательных структур и общественных организаций. Фото: пресс-служба «Навигатор».

А БАЗА ГДЕ?

Кроме того, все участники дискуссии согласились с тем, что одним из факторов, который значительно тормозит развитие, является отсутствие нормативно-правовой базы, а также отсутствие органа государственной власти, в чьей компетенции было бы решение вопросов, касающихся БАС. Также нет и четких требований к дронам, процедуры сертификации и удобной процедуры получения разрешения на полет. Существующая процедура получения разрешения сложная и занимает до 30 дней. В результате имеется огромное количество незарегистрированных дронов и несанкционированных полетов. Все это не дает рынку развиваться, не позволяет производителям и разработчикам создать аппарат, соответствующий единым требованиям безопасности, а главное не позволяет организовать безопасное движение беспилотников.

Подготовка квалифицированных кадров по государственным программам обучения - еще один необходимый шаг на пути к цели интеграции БАС в единое воздушное пространство. И такие программы уже разрабатываются. Так как речь идет о двух типах систем, дистанционно пилотируемых и беспилотных, то и специалисты требуется разные. В первом случае это внешний пилот, во втором - программист, который закладывает в дрон программу полета.

Особое внимание на форуме было уделено работе с молодыми учеными, исследователями и студентами, которые получили возможность представить свои проекты в рамках выставки, а также пройти краш-тест. Во время краш-теста разработчики отвечали на вопросы экспертов в области авиации, получив отличную возможность проверить проекты на прочность, а также получить обратную связь от опытных профессионалов и продвинуть свои проекты на новый уровень.

В рамках Форума прошла выставка, на которой производственные предприятия, университеты и молодые ученые продемонстрировали свои разработки и проекты. Фото: пресс-служба «Навигатор».

Однако самая главная задача, над решением которой трудятся все представители отрасли, - обеспечение безопасности полетов и контроль за воздушным пространством. В условиях большого города эта задача становится особенно сложной и особенно важной. Дрон, следуя по заданному маршруту, может встретить непредвиденные препятствия, а также другие дроны. Во избежание столкновений БПЛА должен быть как минимум оборудован системой обнаружения, так называемым транспондером.

- Наличие на беспилотнике транспондера позволит контролировать обстановку в воздушном пространстве. Специально для БПЛА мы разработали излучатель сквиттеров ADS-Bee, который весит всего 8 граммов и делает аппарат видимым для пилотируемых воздушных судов и диспетчеров. Такой прибор решит проблему идентификации оператора, а также поможет избежать столкновения с другими воздушными судами, - говорит заместитель генерального директора по развитию АО «Навигатор» Артем Хорошанский.

Несмотря на большое количество вопросов и проблем, которые предстоит решить, участники форума уверены: будущее за беспилотными авиационными системами. Насыщенная деловая программа форума позволила обсудить различные аспекты интеграции БАС в общее воздушное пространство и выработать планы дальнейшего развития отрасли. Возможно, уже через десять лет мы увидим на улицах города аэротакси и дроны, несущие пиццу.