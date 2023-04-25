Главный синоптик Петербурга Колесов предупредил о стремительном похолодании 27 апреля

Температура упадет в два раза в Петербурге 27 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Санкт-Петербурге решила немного подразнить жителей города и погреть теплыми лучами солнца. Однако такая благодать долго продолжаться не будет. Пока на дворе 25 апреля, а за окном плюс 20 градусов, что редкость для этого времени года. Но уже со второй половины недели в Петербурге резко похолодает. Об этом горожан предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Вчера была репетиция ожидаемого похолодания. Температура с плюс 22 градусов довольно быстро понизилась до плюс 9. Правда вечером опять потеплело, но надо понимать, какая разница будет между жаркими днями с плюс 20 градусной температурой сегодня, завтра и холодным дождливым четвергом. Так что куртки далеко не убираем, - посоветовал Колесов.

Холодный атмосферный фронт с дождями придет 27 апреля. Жаркая погода останется только на востоке области, но там могут пройти первые грозы.

Похолодание окажется очень заметным, температура упадет в два раза до плюс 10 градусов днем. В какие-то дни может быть даже ниже.