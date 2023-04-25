Вместо музеев – рестораны и общественные пространства: Власти Петербурга анонсировали новый подход к развитию туризма

В прошлом году Петербург посетили 8 млн туристов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Начало летнего туристического сезона анонсировали на конференции в Москве. Представители трех городов – Петербурга, Новгорода и Москвы, рассказали о своих планах, в том числе о проектах, событиях и турах, с помощью которых планируется привлечь туристов из других городов и стран.

Ориентир – на новые виды туризма

Туристический сезон в Петербурге не заканчивается никогда, но летом желающих посетить Северную столицу так или иначе становится больше. О планах на пресс-конференции рассказал председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

- В этом году акцентируем внимание на увеличение доли семейных туристов. В 2022 году Петербург посетили восемь миллионов человек. Больше половины туристического потока – это были семьи, - отметил глава комитета.

Он также рассказал, что в городе будут развивать новые направления. Помимо великих музеев, которые интересны взрослому поколению, в Петербурге обратят внимание на событийный, гастрономический, медицинский и промышленный виды туризма. Общественные пространства тоже станут местом притяжения путешественников.

Что объединяет города-хиты

О проектах, реализуемых в Северной столице, на конференции рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Он отметил, что на майские праздники город будет загружен туристами на 80-85 процентов. По его словам, это отличный показатель, с учетом того, что Петербург в этой сфере еще не отошел от пандемии.

- В прошлом году мы начали адаптироваться к новой реальности. Всего наш город посетили восемь миллионов туристов. И это не предел. Нам хотелось бы увеличить показатель на 20-30 процентов, - отметил Пиотровский.

Он анонсировал совместные туристические проекты с Москвой, в том числе «Два города. Миллион впечатлений». Этот проект стал частью федеральной программы «Больше, чем путешествие».

Вице-губернатор напомнил и о еще одном межрегиональном проекте – «От заката до рассвета». Его запустили в Петербурге, Нижнем Новгороде, Москве. Соглашение о нем было подписано на ПМЭФ в прошлом году. Кроме этого, речь шла о проекте «Серебряное ожерелье России», объединившем исторические города Северо-Запада.

Петербург для иностранцев

Во время пандемии Петербург лишился иностранных туристов. В отличие от других городов, туристический поток города на Неве на 60 процентов состоял из иностранцев, в том числе путешественников из Китая.

- Наша инфраструктура сейчас не загружена в полном объеме. Потому что она была ориентирована до пандемии на иностранных туристов. Они составляли 60 процентов оборота отрасли, и такой вызов до сих пор сохраняется, - отметил председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

Он рассказал, что город ведет активную работу для привлечения китайских туристов. В Петербурге работает специальный центр компетенций, который готовит сотрудников для работы с путешественниками из КНР. Кроме этого, специалисты разрабатывают программы гостеприимства и адаптации совместно с китайскими университетами туризма, которые находятся в Гонконге и Шанхае.

- На майских праздниках в Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь отправятся наши специалисты из турфирм и музеев. Они расскажут жителям Китая о наших туристических предложениях, - отметил Корнеев.

Напомним, первые туристы после пандемии приезжали в Петербург из Китая 25 февраля. Организованная группа из 34 человек побывали на праздновании Масленицы. Путешественники остались в восторге от города и российских традиций.

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