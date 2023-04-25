Новую станцию метро «Каретная» построят в центре Петербурга

Новую станцию метро «Каретная» построят на коричневой ветке в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В центре Санкт-Петербурга появится новая станция метро под названием "Каретная". Она станет конечной для новой строящейся Юго-Западной линии, которую также называют Красносельско-Калининской или коричневой линией. Расположится "Каретная" на Обводном канале, дом 2, и станет пересадочной с фиолетовой веткой. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

- Вскоре начнется рабочее проектирование станции "Каретная". Там уже сделана стартовая проходка и определено место для строительства вестибюля, - отметил Линченко.

Так, по плану коричневая ветка очень разгрузит транспорт и дороги юго-запада города. На данный момент идет проектирование линии по направлению к Балтийской Жемчужине.

Помимо этого уже готовится документация для проходки продолжения Лахтинско-Правобережной линии от станции "Спасская" до "Шкиперской" и "Морского фасада".

И как сообщалось ранее, станцию метро "Театральная" откроют лишь в 2026 году, хотя работы на самой станции под землей уже завершены. Вестибюль обещают расположить в доме 1/44 по лермонтовскому проспекту.