Мужчина до смерти забил лабрадора на глазах у ребенка в Новгородской области

Бедный пес принимал удары и не проявлял агрессии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд вынес приговор мужчине, который до смерти забил собаку в Новгородской области. Теперь он всего лишь заплатит штраф за жестокое обращение с животным. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба судов региона.

- Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевшей о компенсации морального вреда. С осужденного взыскали еще 100 тысяч рублей, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Мужчина напал на собаку 13 января 2021 года. Все происходило на Большой Санкт-Петербургской улице в Великом Новгороде. Его пес породы такса подрался с метисом лабрадора. Хозяин питомца решил отомстить за любимое животное.

Он привязал песеля к столбу на очень короткое расстояние. Лабрадор не проявлял никакой агрессии: это видели соседи. Но мужчина все равно начал бить беззащитную собаку. Все происходило на глазах прохожих, но почему-то никто не заступился за беднягу. За жестоким избиением наблюдал и ребенок, который в это время находился во дворе.

Позже мужчина пытался оспорить приговор о назначении штрафа, но суд не изменил решения, которое накануне вступило в законную силу.