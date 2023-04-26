Кириши стали театральной столицей

Дворец культуры ООО «КИНЕФ» считается лучшим в Ленобласти. Фото: пресс-служба «КИНЕФ».

Форум-фестиваль «Область театра» в этом году стартовал уже второй раз. Первый, то есть премьерный, прошел в 2021-м. Тогда же для него выбрали формат биеннале, то есть встречи раз в два года. Как признался на церемонии открытия идейный вдохновитель форума, художественный руководитель театра «На Литейном» Сергей Морозов, у него были определенные опасения, что сейчас собраться всем вместе не получится. Но помогла поддержка правительства Ленинградской области и Киришского нефтеперерабатывающего завода.

НЕ ТОЛЬКО СПЕКТАКЛИ

Кириши с 17 по 21 апреля - столица областной театральной жизни. Да и не только областной. Даже Петербург мог бы в эти дни позавидовать такому количеству артистов, режиссеров, театроведов и просто любителей искусства на один квадратный метр!

В программе сразу пять спектаклей для широкой аудитории. Все по пьесам А. Н. Островского, что и понятно, - в этом году страна празднует 200-летие драматурга. Количество спектаклей объясняется просто: в регионе пять профессиональных театров. Три из них расположены в Петербурге: «На Литейном», Театр на Васильевском и «Комедианты». Один в Выборге - театр драмы и кукол «Святая крепость» и еще театр-студия «Апрель» в Лодейном Поле. При этом в Ленобласти много любительских и полулюбительских коллективов. И их представители присутствовали на форуме как слушатели. Правда, многие признавались, что мечтают показать свои спектакли на местной сцене в будущем. Островский в репертуаре есть почти у всех.

Но спектакли - это только верхушка айсберга. Куда важнее для профессионалов насыщенная образовательная программа. Форум делится на две составляющие - «Творчество» и «Организация». Они включают в себя лекции, мастер-классы и даже бизнесигру. Это, кстати, новшество. В конце каждый участник получает удостоверение о повышении квалификации. Для артистов из региональных театров это очень важно.

В программе форума десятки лекций, семинаров и мастер-классов. Фото: пресс-служба «КИНЕФ».

УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО

Проходил фестиваль во Дворце культуры ООО «КИНЕФ». Построенный в шестидесятые, в начале 2000-х Дворец прошел через глубокую реконструкцию. В атриуме сейчас журчит фонтан, на стенах - портреты известных артистов, выступавших здесь: Боярский, Басилашвили, Чурикова - всех и не перечислить. Этот театральный зал принимает ежегодный фестиваль искусств «Рождественские встречи», куда приезжают ведущие театры Петербурга. Здесь же работают самые разные кружки для детей. Сергей Морозов считает, что это идеальная площадка для такого события.

- Это феноменальное пространство, - рассказывает он. - Здесь можно проводить одновременно девять мастер-классов, не мешая друг другу. Учреждений подобного уровня на карте Ленинградской области больше нет. Это уникальное место. Я даже не знаю, какое слово важнее для его определения - «дворец» или «культура».

Кириши подошли идеально для форума. Градообразующее предприятие «КИНЕФ» славится поддержкой искусства.

- Мы знали, что здесь нам будут рады, - продолжает Морозов. - Я бесконечно благодарен заводу, его Дворцу культуры. Здесь уютно, удобно, прекрасно. Это та почва, которая обязательно поможет дать взойти свежим росткам знаний.

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С БЭБИ

Лекции всех ждали самые разные. Про бэби-театр, вовлечение зрителей, подачу заявок на гранты для культурных проектов и даже целый блок из бизнес-тематики, например, «Как справляться с провокационными вопросами».

Кстати, Сергей Морозов делает акцент на то, что деловая составляющая форума очень важна. Именно поэтому сюда приезжают не только артисты, хотя им тоже есть кого послушать, но и директора театров и их заместители.

- Нельзя выделить ни одного спикера, как хедлайнера. Все важны, - говорит Сергей Морозов, - но надо отметить, что на форуме соединяются вопросы культуры и деловой программы. Театр не замкнутая система, и все аспекты очень важны для жизни театра. Поэтому лекции и мастер-классы здесь одновременно и творческие, и деловые. Это наша фишка.

ОТКРЫВАЕШЬ НОВЫЕ ДВЕРИ

На форуме были и театральные звезды, которые выделяются на общем фоне. Например, Нина Шалимова - главный специалист по Островскому в России. Или, скажем, педагог по сценической речи Юрий Васильев. Именно его мастер-класса ждал главный режиссер театра-студии «За углом» из Гатчины Юрий Калугин.

- Понимаете, он не просто работает над звуками, а идет глубже: объясняет, как правильно поставить дыхание, как взаимодействовать с партнерами. Пока не побываешь у него на занятии, не поймешь, - говорит режиссер.

В фестивальных показах в этом году - спектакли по Островскому. Фото: пресс-служба «КИНЕФ».

А вот заведующая театральной частью театра «Комедианты» Светлана Рухля ждала выступлений всех спикеров.

- Любой лектор привносит свое видение, - считает она. - Даже если ты знаешь тему, то все равно видение другого человека дает иной взгляд. Это интересно. Ты как будто открываешь новую дверь, которую раньше не замечал, поэтому нужно правильно выбирать спикеров. Если человек со своей индивидуальностью рассказывает вроде бы знакомые вещи, то ты даже их услышишь как-то иначе.

А ЧТО ПОТОМ

Следующий фестиваль должен пройти в 2025 году. Правда, организаторы позволяют себе небольшую оговорку, «если все получится». Зато идеи о том, каким должен быть третий форум-фестиваль, уже есть. Морозов мечтает увидеть на открытии яркого спикера. Со многими шли переговоры, поэтому шансы на то, что удастся привлечь их к следующему фестивалю, есть. Фамилии действительно яркие: Черниговская, Хакамада, Пиотровский…

- Хочется верить , что и в 2025 году мы встретимся, - говорит Морозов. - В конце концов есть русская пословица: «Бог любит троицу». Ну а дальше… как пойдет.

СКАЗАНО

«Я рад приветствовать вас в стенах нашего Дворца культуры. С инициатором форума, театром «На Литейном», нас объединяют общие цели, направленные на воспитание нравственных ценностей, самосовершенствование, поиск новых возможностей для гуманизации общества. Пусть фестиваль станет доброй традицией и будет радовать участников и зрителей еще долгие-долгие годы!»,- Вадим СОМОВ, генеральный директор ООО «КИНЕФ».

ДОСЛОВНО

«Наш регион вновь собирает в Киришах мастеров театрального дела со всей Ленинградской области для диалога со специалистами, которые поделятся своими уникальными знаниями, познакомят с продвинутыми технологиями работы в области культуры и искусства. Это действительно значимое событие для области и всего Северо-Западного региона в целом»,- Евгений ЧАЙКОВСКИЙ, председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области.