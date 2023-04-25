Что будет с автомобильным рынком в России? Ответят эксперты

На конференции «Высшая передача» эксперты обсудят перспективы автодилерского бизнеса. Фото: freepik.com.

На место старого всегда приходит новое. За последний год российский автомобильный рынок сильно изменился. О перспективах и новых решениях отечественного автодилерского бизнеса поговорят эксперты на конференции «Высшая передача» в Санкт-Петербурге, которую организовала онлайн-платформа «Авито Авто». Мероприятие пройдет 27 апреля в формате открытого диалога профессионалов отрасли.

Среди участников встречи будут представители дилерских центров «РОЛЬФ», «Автомир» и Fresh Auto, онлайн-платформы «Авито Авто», сервиса проверки истории автомобилей «Автотека» и сервиса для управления ключевыми бизнес-процессами автодилера «Автохаб».

Интересным и полезным пунктом программы станет обзор ключевых трендов на авторынке России и Северо-Западного федерального округа на основе аналитических данных. Из этих цифр можно понять, что именно сегодня происходит на рынке продаж автомобилей.

Важной частью встречи станет панельная дискуссия «Автобизнес сегодня: откуда брать автомобили на выкуп новых и в пробеге». Ее гости поговорят о нынешней ситуации на российском авторынке и о будущем автоиндустрии. Эксперты расскажут о современных способах выкупа авто и разберут показательные случаи клиентов.

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