Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 апреля 2023 15:49

«Автоваз» планирует выпускать в Петербурге новое семейство автомобилей X-Cross

Для машин Lada, которые будут собирать в Северной столице, выбрали название
Анастасия НУРАДИЛОВА
Раньше на этом же заводе собирали машины Nissan.

Раньше на этом же заводе собирали машины Nissan.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге придумали название для новых автомобилей, которые будут собирать в городе. «Автоваз» планирует выпускать на бывшем заводе Nissan машины под названием X-Cross. Об этом журналистам рассказал президент компании Максим Соколов на Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

- Да, X-Cross, мы уже определились. Именно поэтому ориентируем наше дилерское сообщество. Им тоже надо разгонять свои рекламные бюджеты и кампании именно под этот бренд, - приводит слова Соколова ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что выпуск автомобилей под брендом Lada начнется в Петербурге в мае-июне следующего года. Первый автомобиль, который будет выпущен с конвейера, планируют направить на Петербургский международный экономический форум, который пройдет в июне.

Объем выпуска автомобилей в Петербурге может достигнуть 10 тысяч машин уже в текущем году. Всего на 2023 год «Автовазом» запланирован выпуск 400 тысяч автомобилей.

КАРТИНА ДНЯ