«Автоваз» планирует выпускать в Петербурге новое семейство автомобилей X-Cross

Раньше на этом же заводе собирали машины Nissan. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге придумали название для новых автомобилей, которые будут собирать в городе. «Автоваз» планирует выпускать на бывшем заводе Nissan машины под названием X-Cross. Об этом журналистам рассказал президент компании Максим Соколов на Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

- Да, X-Cross, мы уже определились. Именно поэтому ориентируем наше дилерское сообщество. Им тоже надо разгонять свои рекламные бюджеты и кампании именно под этот бренд, - приводит слова Соколова ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что выпуск автомобилей под брендом Lada начнется в Петербурге в мае-июне следующего года. Первый автомобиль, который будет выпущен с конвейера, планируют направить на Петербургский международный экономический форум, который пройдет в июне.

Объем выпуска автомобилей в Петербурге может достигнуть 10 тысяч машин уже в текущем году. Всего на 2023 год «Автовазом» запланирован выпуск 400 тысяч автомобилей.