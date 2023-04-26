В 2024 году достроят три новых станции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге идет строительство сразу нескольких станций метро. Специалисты продолжают работы, несмотря на возникающие проблемы. Об этом во время ежегодного отчета в ЗакСе Петербурга заявил губернатор Александр Беглов.

Он отметил, что техника, которая используется при строительстве, устарела и требует обновления. Некоторое оборудование отобрали из-за кредитов старого «Метростроя», поэтому брать технику приходится в аренду.

- Несмотря на все эти трудности, мы строительство метро возобновили. Сейчас идет строительство Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий, - отметил глаза города.

Прокладку Невско-Василеостровской линии планируют возобновить в июне. Там продолжат строить метро от станции «Беговой» к «Каменке». В обе стороны от станции «Путиловская» до конца года запустят горнопроходческие комплексы. Они пойдут к станциям «Каретная» в центр города и к «Сосновой Поляне» на юго-запад.

В 2024 году в Северной столице уже откроются станции «Путиловская», «Юго-Западная», «Горный институт».