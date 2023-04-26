С 18 по 21 мая в Петербурге пройдет «Книжный салон-2023»: что приготовили организаторы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы поддержать страсть петербуржцев к чтению, с 18 по 21 мая в Северной столице пройдет XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон.

На этот раз тема салона будет посвящена сразу нескольким важным событиям: 320-летию Петербурга, Году педагога и наставника, а также новому статусу города на Неве - Культурная столица СНГ 2023.

Уже в 18-й раз на Дворцовой площади обоснуется самый настоящий книжный городок площадью более 15 000 кв.м. Его жителями на четыре дня станут не менее 200 издательств, который представят публике свои книги в четырех больших павильонах. Посетить волшебное место можно бесплатно. Войти можно со стороны Дворцового проезда или Александрийской колонны.

Среди участников Книжного салона будут: Евгений Водолазкин, Татьяна Толстая, Дарья Донцова, Захар Прилепин, Юрий Поляков, Александр Ливергант, Дмитрий Воденников, Антон Чиж. Также гости смогут лично встретиться с Григорием Григорьевым, Дмитрием Миропольским, Ринатом Валиуллиным, Романом Сенчиным, Еленой Посвятовской, Александром Ливергантом и многими другими звездами литературы.

Для самых маленьких посетителей предусмотрен отдельный павильон «Д» со стендами детских издательств и игровой площадкой, где будут проходить мастер-классы, театрализованные читки, квесты и спектакли.

В это время на главной сцене публику будут развлекать музыканты, артисты, викторины и розыгрыши от партнеров, показы фильмов и много других сюрпризов.

В прошлом году «Книжный салон» на Дворцовой площади посетило более полумиллиона гостей.