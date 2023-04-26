Количество нераспроданных квартир в новостройках резко выросло в Петербурге

Цены на новые квартиры замерли, а в некоторых районах даже понизились. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге резко увеличилось количество нераспроданных квартир. При этом средние цены на новое жилье замерли, а в некоторых районах даже понизились. О странной тенденции 25 апреля сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers.

- В нескольких районах Санкт-Петербурга было зафиксировано снижение цен на квартиры в новостройках на пять процентов и более. Однако зачастую это вызвано ограниченным предложением в данной локации, а также завершением реализации ряда проектов, - объяснили в компании.

Самое сильное падение цен зафиксировано в Кировском районе. Там квадратный метр стал дешевле на 27 процентов. Заметный рост стоимости отмечается в Красногвардейском районе, где цены поднялись на 19 процентов.

По словам экспертов, цены на квартиры перестают расти из-за увеличения объема экспозиции и снижения спроса. В марте этого года в Северной столице продавали 41,5 тысяч квартир. Это на 24 процента больше, чем в первом квартале прошлого года.

- Существующий покупательский спрос просто не успевает покрыть предложение. Доля почти готовых квартир увеличилась с 19 до 32 процентов, а количество продаж сократилось с 81 до 67 процентов, - отметила директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Елизавета Конвей.