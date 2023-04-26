«Самый сложный вопрос - строительство метро»: Самое важное из отчета губернатора Петербурга перед парламентом

Строительство подземки заторможено из-за накопившихся проблем с оборудованием. Фото: Артем КИЛЬКИН

Градоначальник рассказал парламенту об итогах 2022 года по всем сферам жизни Петербурга. «Комсомолка» послушала выступление и составила конспект по успехам и планам города.

ЭЛЕКТРОБУСОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

В транспортной сфере началось крупнейшее обновление подвижного состава в истории города. В метро потихоньку приезжают новые поезда «Балтийцы», всего подземка получит 950 вагонов до 2030 года. Среди троллейбусов появится 286 новичков, среди трамваев - 192 «умных» единицы, следящих за состоянием водителя. Город закупит также 120 электробусов, пока на дорогах курсируют лишь 11 современных экземпляров. Для нового транспорта собираются строить электробусный парк на 400 мест.

Самым сложным вопросом губернатор назвал строительство метро. Планы пока все те же: в 2024 году открыть новые станции - «Горный институт», «Юго-Западная» и «Путиловская», запустить после ремонта «Чернышевскую» и «Ладожскую».

- Чтобы выйти на высокий темп работ, надо разобраться с наследством по оборудованию. Нам приходится брать в аренду полуразукомплектованную технику. Но мы сберегли 3000 человек кадров, а Обуховский завод начал разрабатывать первый в России проходческий щит. До конца года запустим горнопроходческие комплексы в обе стороны от станции «Путиловская», ведем переговоры по частным землям под две станции и депо зеленой линии. Мы возвращаем строительство метро под управление города.

Подвижной состав всего транспорта капитально обновляют. В город едут новые трамваи, автобусы, вагоны метро и электробусы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТРАНСПОРТНАЯ ЦИФРА

На 16 тысяч тонн за несколько лет сократилось количество выбросов после появления транспорта на газомоторном топливе.

3 тысячи автобусов из 4 тысяч – на экологичном топливе.

МЕСТ В ДЕТСАДАХ НА ВСЕХ ХВАТАЕТ

Главная проблема социальной сферы – нехватка школ и садиков. Дефицит обещают закрыть к 2025 году, нужные объекты строят умеренным темпом: в 2022 году ввели 44 школы и 127 детсадов, в этом году планируют открыть 19 школ и 37 садов. При этом, как дополнила вице-губернатор Ирина Потехина, почти 6 тысяч мест в детсадах сейчас свободны. Так получилось из-за районного перевеса: пока в новостройках едва ли не бьются за детское место «под солнцем», в Центральном районе пустуют и классы, и группы. Особая потребность в местах сейчас есть у 16 муниципалитетов, заметила чиновница.

Многодетных семей в Петербурге стало больше – в 2022 году их насчитали аж 53 тысячи. Очередь на жилье, подчеркнул губернатор, уменьшилась на 4 тысячи семей за четыре года.

СОЦИАЛЬНАЯ ЦИФРА

3,4 промилле составила младенческая смертность в 2022 году, это самый низкий показатель в истории города.

330 тысяч детей прибавилось за 10 лет в школах, детсадах и колледжах Петербурга.

Четверть из 615 тысяч семей получают соцподдержку.

Дефицит по социальному строительству покроют к 2025 году. Пока мест в садиках даже с избытком - в некоторых районах группы даже пустуют. Фото: Артем КИЛЬКИН

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПЕРВЕНЕЦ

Рост промышленности, заявил губернатор, превысил 105% в 2022 году. Отгруженная продукция пробила сумму в 4 трлн рублей. Семимильным шагами пойдет производство лекарств: власти заключили первый офсетный контракт на производство 31 наименования препаратов. И 20 из них еще не делали на территории России.

Хороши дела и в автопроме: «АвтоВАЗ», отметил Беглов, выпустит первый серийный автомобиль «Лада» уже в середине июня.

- До конца года выпустим 10 тысяч автомобилей, затем станем выпускать до 30 тысяч машин в год. Запланированные модели – два внедорожника и седан, - поделился губернатор.

Есть у города и важная задача от президента Владимира Путина – создать научно-производственный центр для развития беспилотных авиационных систем. Пока ответственные за это власти ведут переговоры с профильными вузами и производствами.

В этом году "АвтоВАЗ" выпустит первую "Ладу". До конца года выпустят уже 10 тысяч машин. Фото: Олег ЗОЛОТО

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЦИФРА

На 30 тысяч человек выросло число профессионалов, занятых в промышленности в 2022 году.

1 млн человек квалифицированных рабочих профессий подготовит Петербургу за 5 лет (по поручению президента).

МУСОР, ДОЛЬЩИКИ И КАМЕРЫ

Туризм в отчете стороной не обошли. По словам Александра Беглова, в 2022 году Петербург смог принять более 8 млн туристов, что на треть больше, чем в пандемийном 2021 году. Кстати, турпоток восстановился на 77% по сравнению со спокойным 2019 годом.

Безопасность горожан тоже мельком упомянули. Как выяснилось, 25,5 тысяч многоквартирных домов уже оборудовали умными домофонами. Навороченные системы помогают раскрывать 90% квартирных краж. На дорогах ситуацию контролируют 966 камер, поэтому число ДТП за четыре года снизилось на добротные 45%. Количество погибших сократилось на 40%.

Мусорный вопрос остался в прежних рамках: Беглов пообещал, что к 2025 году регион получит 5 новых заводов по переработке мусора, а к 2030 году достигнет стопроцентного уровня переработки.

К 2030 году Петербург планирует перейти на полную переработку вторсырья. Фото: Артем КИЛЬКИН

- В этом году мы переходим к массовому разделению отходов. Сегодня в городе есть более 7 тысяч площадок для сбора, это четвертая часть от всего объема. В 2022 году мы передали на переработку 720 тонн вторсырья, - заявил градоначальник.

Завершится в этом году еще и проблема обманутых дольщиков, уверен Беглов. До конца года обещают сдать последние корпуса ЖК «Ломоносов» и ЖК «Парнас».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Средняя зарплата в Петербурге в 2022 году достигла 84 тысяч рублей с хвостиком. За год, заверил губернатор, зарплаты у горожан выросли на 11,2 процента.