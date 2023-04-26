«Штык приравняли к перу»: В поселке Любань Ленинградской области открыли памятник военным корреспондентам

Между Любанью и Мгой в 1941-42 годах шли упорные бои, сражалась 2-я Ударная армия, а позже - Волховский фронт. Фото: Антон РАТНИКОВ

Теперь у журналистов всей страны есть особенное место. Место, куда можно приехать, чтобы вспомнить старших товарищей или даже не просто товарищей, а легенд цеха, о которых рассказывали на лекциях в институте или портреты которых украшали стены редакций. Это место – сквер 30-летия Победы в небольшом поселке Любань, в сотне километрах от Петербурга. Тут уже есть памятник сожженным деревням и погибшим танкистам. Теперь там открыли мемориал, посвященный военным корреспондентам.

МЕЖДУ ЛЮБАНЬЮ И МГОЙ

Идею установки этого памятника обсуждали несколько лет. Почему здесь? Место это особое. Между Любанью и Мгой в 1941-42 годах шли упорные бои, сражалась 2-я Ударная армия, а позже - Волховский фронт. Главная задача была: прорвать блокаду и отбросить соперника дальше на запад. Но немцы здесь хорошо окопались, все атаки разбивались об их эшелонированную оборону. Село Мясной Бор, оно чуть дальше, километров тридцать, стали называть «Долиной смерти».

Теперь у журналистов всей страны есть особенное место. Фото: Антон РАТНИКОВ

Но главное им удалось: не дать фашистам пойти дальше на восток. Цена – 17 тысяч захороненных в братской могиле только у поселка Любань. А сколько таких братских могил там? Не сосчитать.

Журналисты здесь тоже сражались, а как же иначе – «с «Лейкой» и с блокнотом или с пулеметом». Недаром Гитлер хотел повесить вторым после Сталина Левитана – тоже работника средства массовой информации. Потому что понимал, какое значение имеют медиа. А ведь журналисты нередко впереди пехоты оказывались. Чтобы сделать удачный снимок наступления. Всего на разных фронтах Великой Отечественной погибло полторы тысячи военкоров. А в этих местах – около 50 человек.

НА ФРОНТ УШЛИ ЛУЧШИЕ

В память о людях этой профессии еще в прошлом году здесь заложили аллею. Теперь пришла очередь и памятника. Потому что памятники, как сказали на церемонии, продлевают жизнь людей. И раз есть памятник, то, как будто, живы все. По крайней мере, мы их помним.

- Пресса в годы войны мобилизовывала людей на подвиги. Основная тема статей тех лет: стойкость и мужество. Корреспонденты тоже показывали мужество. Штык ведь тогда приравняли к перу. На фронт пошли лучшие журналисты и писатели. И многие погибали,- говорит председатель Комитета по печати Ленинградской области Константин Визирякин.

В сквере 30-летия Победы в поселке Любань открыли мемориал, посвященный военным корреспондентам. Фото: Антон РАТНИКОВ

Один из тех, кто так и не вернулся с фронта: Павел Тонберг из «Ленинградской правды», молодой, подающий надежды корреспондент, который писал тексты для антифашистских листовок, участвовал в работе радио. Погиб в 1944 году. Корреспондент «Комсомольской правды» Лазарь Шапиро и вовсе ушел на фронт простым рядовым, хотя в тридцатые был звездой местной журналистики. Не мог оставаться в стороне. На фронте командовал минометным взводом. Сложил голову на Невском пятачке в самом конце 1941-го. Его имя высечено на памятной Стеле в московской редакции.

ОТ МЕЦЕНАТА

Власти области не скрывают: мемориал бы не появился, если бы не вложения частных лиц. Президент благотворительного фонда Грачья Погосян, пожалуй, один из самых известных меценатов Северо-Запада страны. Он установил одних только памятников, посвященных войне, около сотни. В том числе и те, которые известны всем: поклонный крест у Музея-панорамы Прорыв, мемориал погибшим детям в Тихвине и так далее, и так далее.

И теперь власти обратились к нему. Грачья Погосян не отказал.

- В советское время памятники советским воинам делались в едином образе, - сказал он на церемонии открытия, - а после развала Союза уже стали делать интернациональные аллеи славы, которые увековечивают память воинов из разных частей советской страны. Недавно появились памятники блокадному учителю, военному строителю. Логично было открыть памятник журналистам. Нужно рассказывать о вкладе всех специалистов в победу.

Президент благотворительного фонда Грачья Погосян - один из самых известных меценатов Северо-Запада. Фото: Антон РАТНИКОВ

МУЗЕЙ В БУДУЩЕМ

На открытии было сказано много правильных слов. Даже о том, что сейчас военные корреспонденты сталкиваются с теми же вызовами, с теми же угрозами, что и восемьдесят лет назад. Вспомнили и Владлена Татарского – военкора, погибшего после взрыва в петербургском кафе в самом начале апреля.

Были и мысли о том, как развивать это начинание. Местные власти даже робко заговорили о том, что в будущем на любанской земле может появиться музей, посвящённый военным корреспондентам. А если и не полномасштабный музей, то хотя бы какой-то музейный уголок.

Выступил на церемонии и поэт Николай Рачков. Он прочитал свое стихотворение «От Любани до Мги». Мощное стихотворение, пробирает до костей. Найдите его и прочитайте. Это тоже памятник, только сделанный не из гранита.