В Ленобласти расширяют категорию тех, кто может претендовать на соцподдержку по инвалидности или потере близкого на фронте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленобласти готовы поддержать героев и их семьи! 26 апреля на заседании Законодательного собрания региона депутаты во втором чтении приняли законопроект «О внесении изменений в статьи 1.7 и 11.5 областного закона Социальный кодекс Ленинградской области». Документ расширяет категорию тех, кто может претендовать на меры социальной поддержки инвалидов боевых действий или членов семьи погибших сотрудников органов внутренних дел. Теперь для защитников отечества и их родных с 70 до 100 процентов увеличивается критерий нуждаемости для получения ежемесячной денежной выплаты. Это значит, что пособия смогут получать те, чей средний денежный доход на члена семьи в месяц не превышает 39 500 рублей вместо прежних 24 500 рублей.

- Это движение в верном направлении, - сказал депутат Александр Русских. - В период СВО мы должны всеми силами помогать нашим героям и их семьям. Это решение направлено на то, чтобы поддержать защитников родины и их семей.

Первый вариант закона рассмотрели и приняли в первом чтении еще в феврале 2023 года. Его инициаторами стали депутаты «Единой России»: Алексей Махотин (сложил полномочия в марте 2023 года), Павел Коржавых, Михаил Макаров и Александр Русских. Тогда они предлагали совсем отменить критерий нуждаемости для выплат этой категории жителей региона. Однако, Комитет по социальной защите населения Правительства Ленобласти усомнился хватит ли на это бюджетных средств. В результате депутаты решили идти к цели размеренными шагами и начать с повышения критерия нуждаемости до 100%.

- Мы приняли решение внести в законопроект изменения, предложенные Комитетом соцзащиты, так как сейчас, в условиях налоговой реформы, мы не до конца понимаем что будет с бюджетом Ленинградской области, - объяснила председатель профильной постоянной комиссии Татьяна Бездетко. - После принятия нового бюджета мы сможем снова вернуться к этому вопросу и либо окончательно отменить критерии нуждаемости, либо пересмотреть размер самих выплат.

Также Татьяна Бездетко напомнила, что сейчас в Ленинградской области для членов СВО действует 48 налоговых льгот, из которых 17 - это прямые выплаты.

Обновленный закон вступит в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Подготовил Дмитрий БЕРЕЗОВ