Прощайте, пробки: В Мурино построят новую дорогу от развязки с КАД

Скоро Мурино избавят от пробок с помощью новой дороги. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мурино и пробки давно уже стали синонимами. В последние годы город растет как на дрожжах. Вместе с этим увеличивается число автомобилей, которые едут на развязку с КАДом. Она и круговой перекресток стали серьезно замедляться, отнимая время у водителей. Чтобы исправить ситуацию в западной части города будет построена новая дорога.

НОВОЕ РЕШЕНИЕ

Сейчас главные заторы образуются на съезде с Кольцевой автомобильной дороги (КАД) в сторону Охтинской аллеи и улицы Шувалова. Утром и вечером в час пик простоять там можно очень долго, опоздав на работу или к семейному ужину. Новая дорога примкнет к круговому перекрестку, создав еще один выезд в сторону Ручьевского проспекта.

Развитие транспортной доступности района увеличит стоимость квартир в Мурино на "вторичке". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- В 2021 году построен круговой перекресток с примыканием Охтинской аллеи, обеспечивающий движение по развязке с КАДом, — напомнил заместитель директора ГКУ «Ленавтодор» Дмитрий Донской. — Однако, опыт показал, что на этом участке уже сейчас образуются большие пробки. Новая дорога от «круга» вглубь Мурино нужна и важна, за последние годы город сильно вырос. Мы готовы прорабатывать предложения жителей, в том числе, по поводу увеличения количества пешеходных переходов или организации левых поворотов.

Новая дорога появится уже в декабре 2024 года. Общая длина четырехполосного участка составит 2,2 км. Будущую улицу уже окрестили «дублером» проспекта Шувалова. Дело в том, что она расположится параллельно оживленной городской артерии.

- Как автомобилист я уверен, что такая дорога нам нужна, - согласился глава администрации Мурино Алексей Белов. - С 2016 года население нашего города выросло почти в пять раз. Машин все больше, а новые кварталы продолжают строиться.

Чтобы не мешать жителям ближайших домов, скорость на новой дороге ограничат 60 км/ч. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Чтобы проект действительно принес пользу, а не стал дополнительной проблемой, дорожный комитет Ленобласти поручил заказчику стройки - «Ленавтодору» - обсудить насущные вопросы, которые возникают у жителей. Дополнительно дорожники привлекли экспертов — общественников, строителей и представителей науки.

- Сейчас здесь продолжается активная застройка, - отметил представитель регионального штаба «Общероссийского народного фронта» Алексей Орлов. - Из-за этого количество автомобилей на дорогах Мурино продолжает расти. Новая дорога несомненно разгрузит существующие транспортные потоки. Однако будущая трасса расположится всего в 25 метрах от жилых домов. Надо продумать вопрос шумоподавления. Вторая возможная проблема – комфортные переходы в сторону метро и сохранение привычных пешеходных маршрутов.

Чтобы не мешать жителям ближайших домов, скорость на дороге ограничат цифрой 60 км. в час. При этом в «Ленавтодоре» заверили, что возможно ограничение и до 40 километров в час.

Кроме того, по словам экспертов, развитие транспортной доступности района увеличит стоимость квартир в Мурино на вторичном рынке.

— Любое вложение в транспортную доступность территории со временем окупается при продаже недвижимости на вторичном рынке. Люди заинтересованы не стоять в пробках, а проводить больше времени с родными и близкими, — сказал исполнительный директор Союза строительных организаций Ленинградской области Владимир Мозговой.

Проработка предложений продолжается, следующие встречи пройдут уже на строительной площадке.

ВАЖНО

В Ленобласти кроме новой дороги в западной части Мурино сейчас вовсю строят новый выезд из другой его части - восточной. Он станет продолжением Пискаревского проспекта и выведет транспорт с загруженного Токсовского шоссе. В результате у жильцов появится удобный подъезд как в само Мурино, так в Новое Девяткино.