В Ленобласти модернизируют легендарную Дорогу жизни

Дорогу жизни ждет масштабная реставрация. Фото: Олег ЗОЛОТО

Президент РФ Владимир Путин 7 апреля на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, блокадниками и представителями общественных организаций одобрил глобальную модернизацию Дороги жизни - легендарной транспортной магистрали, в 1941-1943 годах связывавшей блокадный Ленинград со страной. В течение следующих нескольких лет дорога должна превратиться в современный единый музейно-исторический комплекс с новыми музеями и передовой туристической инфраструктурой. «КП в Петербурге» узнала подробности масштабного проекта.

ОТКРЫТЬ НЕИЗВЕСТНОЕ

По словам председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимира Цоя, пока о каких-либо сложившихся проектах говорить рано - их еще только предстоит разработать. Однако общее понимание концепции - того, в каком направлении должна происходить реставрация Дороги жизни, уже имеется.

Спасительная трасса прекратила работать 80 лет назад, но навсегда осталась символом мужества советского народа. Фото: переснято Юлией ПЫХАЛОВОЙ

- Прежде всего мы говорим о ее модернизации, - отметил Владимир Цой в разговоре с «КП в Петербурге». - Причем о модернизации не как памятника или даже ансамбля памятников, а как единого историко-культурного ландшафтного комплекса, в который будут входить и мемориалы (в том числе входящие в наш Зеленый пояс Славы. - Прим. ред.), и сама дорога как функционирующий транспортный объект - она же у нас используется как работающая автомагистраль, и вся сопутствующая инфраструктура - остановки, указатели и так далее.

Работа предстоит долгая и кропотливая. Задействован в ней будет не только комитет по сохранению культурного наследия - свою лепту предстоит внести и комитету по дорожному хозяйству, и комитету по туризму и многим другим смежным ведомствам. Так, например, уже существующие памятники администрации Ленобласти предстоит обследовать на предмет необходимости капитального ремонта, где-то установить интерактивные информационные стенды, где-то протянуть современную подсветку и облагородить прилегающие территории.

Дорога жизни растянулась на многие километры. Фото: Анна ЕПАНЕШНИКОВА

И это еще далеко не все. По итогам всей этой работы Дорога жизни наконец-то должна предстать перед жителями и гостями региона во всем своем величии.

- Сейчас под Дорогой жизни большинство подразумевает сравнительно небольшой ее отрезок, который тянется от Петербургского - ранее, конечно, Ленинградского «нулевого километра», расположенного недалеко от кольцевой автодороги, - и до деревни Коккорево, до мемориала «Разорванное кольцо», - поясняет Владимир Цой. - Но нужно помнить и понимать, что на самом деле Дорога жизни куда протяженнее: от Коккорево она шла напрямик через Ладожское озеро и дальше от деревни Кобона по территории нынешних Волховского и Бокситогорского районов. И вот все, о чем мы говорили выше, будет в равной степени относиться и к основному, и к этому дальнему - известному историкам и интересующимся, но малоизвестному большинству - отрезку.

Один из главных образов лихих военнных лет - знаменитая полуторка ГАЗ-АА. Одним из инициаторов создания памятника, установленного 8 сентября 2020 года перед музеем «Кобона: Дорога жизни», был ученый, поэт и бард Александр Городницкий. Фото: k.com/kobona_m

ПАМЯТНИКИ НА ОБОЧИНЕ

Так, например, отмечает наш собеседник, в деревне Кобона, через которую во времена Великой Отечественной войны прошло более миллиона эвакуируемых из Ленинграда, есть свой собственный музей, который так и называется «Кобона: Дорога жизни». Для деревни, население которой на 1 марта 2023 года составляло всего 97 человек, он на удивление современный, наглядный и уютный. Там, например, выставлены уникальные акварели и фотографии художника Семена Гельберга, который проработал на Дороге жизни с первого и до последнего дня. В соцсетях посетители музея пишут, что он дает редкую возможность взглянуть на Дорогу жизни изнутри - посмотреть, как была устроена Ладожская военная коммуникация, как она функционировала и из каких основных элементов состояла. А в главном зале можно послушать экскурсовода, сидя в кузове настоящей военной трехтонки, - точно такой же, в которых эвакуировали людей. Однако до музея в Кобоне мало кто доезжает - широкой публике он неизвестен. Эту несправедливость, по словам Владимира Цоя, тоже предстоит устранить.

- У нас есть и мемориалы, непосредственно относящиеся к Дороге жизни, до которых вообще мало кто доезжал, - продолжает Владимир Цой. - Особенно их много в глубине Бокситогорского района. Например, на бывшей железнодорожной станции в десяти километрах от трассы Санкт-Петербург - Вологда есть несколько памятников, говорящих о том, что в этом месте начиналась Дорога жизни или заканчивалась, смотря с какой стороны посмотреть. Там стоит, например, большая полуторка - настоящая, тех времен, очень интересная, но у нее физически почти никто не бывал, потому что добраться туда очень трудно. Мы думаем, что о ней и о других подобных памятниках обязательно нужно рассказать людям, поэтому будем предлагать Министерству культуры, с которым ведем реализацию всего нашего проекта, создать там, в Бокситогорском районе, еще один большой тематический музей с богатым наполнением и, самое главное, удобными подъездными путями.

По словам администрации региона, до многих значимых мест на дороге добраться не так-то просто. На фото - фрагмент сохранившейся дороги в деревне Кобона, расположенный напротив местного музея. Фото: wikimedia.org

Это, отметил председатель комитета, пока что только идея. Неизвестно, удастся ли ее реализовать, однако намерение такое у региональных властей есть.

ДУБЛЕР В ОБХОД

Отдельная (и, пожалуй, одна из самых сложных. - Прим. ред.) компонента предстоящей работы - модернизация Дороги жизни именно как дороги, как действующей опорной автомагистрали. Здесь перед всеми причастными стоит ни много ни мало уникальная задача: органично вписать музейные и мемориальные элементы в работающую дорожную инфраструктуру.

Так, одной из ее составляющих должны стать интерактивные стенды. Собственно, они уже есть, но их тоже планируют серьезно модернизировать.

- Вот представьте: вы едете из Петербурга в направлении Коккорево, - рассказывает Владимир Цой. - Слева от вас стоит памятник легендарной «катюше». Сейчас рядом с ним просто табличка, на которой написано, что это за памятник, когда он был поставлен и какую вообще роль «катюша» сыграла в Великой Отечественной войне. Мы же хотим, если там есть такая техническая возможность, поставить вместо таблички современный мультимедийный стенд с самой подробной информацией об этом памятнике, его истории, авторе, значении, вообще об этом месте, и так далее.

На самом известном историческом пути создадут единое мемориальное пространство. Фото: Александр ГЛУЗ

Такие стенды, к слову, в Ленобласти уже существуют. Они стоят, например, на территории музейного комплекса «Дом авиаторов» во Всеволожске (кстати, если не были, обязательно посетите!). Причем стенды это именно уличные, так что в комитете отлично понимают их пригодность для размещения в разных условиях, надежность и то, как вообще с ними следует работать.

Еще один важный момент - разработка и строительство дублера Дороги жизни. Дело в том, что ее использование как действующей магистрали накладывает свои ограничения, причем не только на мемориальную составляющую. Местами Дорога жизни откровенно перегружена. Особенно наглядно это видно в районе Всеволожска, где традиционно высок транзитный трафик, в том числе грузового транспорта. Дублер же позволит вывести его за границы Дороги жизни и сделать ее более свободной для местных жителей и туристов. Единственное, поскольку проект, как и любое инфраструктурное строительство, большой, сложный и затратный, точных сроков его реализации пока что никто назвать не может. Известно, что до конца 2023 года дублер не появится точно, а дальше будет видно.

«ЗОНА ТИШИНЫ» У «РАЗОРВАННОГО КОЛЬЦА»

Еще одно мероприятие, запланированное в рамках модернизации Дороги жизни, - благоустройство территории, прилегающей к мемориалу «Разорванное кольцо». Он находится на западном берегу Ладожского озера, откуда автоколонны брали курс к бухте Петрокрепость и куда потом возвращались, и известен, пожалуй, каждому, кто хоть немного интересуется военной историей своей страны.

- Мы с вами знаем, что к «Разорванному кольцу» приезжает множество людей на протяжении всего года, - отмечает Владимир Цой. - При этом само «Разорванное кольцо» - памятник очень трагический. Для меня, например, лично, пожалуй, один из самых трагических не только в Ленинградской области, но и во всей России. И когда ты к нему приходишь, просто замирает дух. После этого хочется где-то, возможно, присесть, немного отдохнуть, перевести дыхание. Сейчас там такого места нет, поэтому мы планируем справа от самого памятника сделать небольшую рекреационную зону с променадом, информационными стендами, лавочками и даже небольшой вышкой, с которой можно было бы полюбоваться на Ладожское озеро.

В отличие от всех прочих составляющих глобальной модернизации, которая ждет Дорогу жизни, эта наиболее близка к воплощению. По словам нашего собеседника, проект будущей рекреационной зоны уже готов и его даже планируют по большей части реализовать в этом году. Как минимум речь идет о променаде, благоустройстве и вышке. Единственное, с чем, возможно, придется немного подождать, - информационные стенды. Это все-таки сложные технические конструкции, так что сначала нужно рассмотреть саму возможность их подключения в этом месте и подумать, как это в принципе можно сделать.

Одним словом, планы без преувеличения грандиозные. Однако сколько времени займет их реализация - пока неизвестно. По словам Владимира Цоя, это вопрос как минимум нескольких следующих лет.

- Пока что мы находимся на этапе подготовки концепции, - отмечает наш собеседник. - Собираем мнения и пожелания коллег-дорожников, музейщиков и иных специалистов. Думаю, ближе к концу года мы получим некий единый предпроект, в который все это сведем, и представим его федеральному Министерству культуры. Ну а дальше уже будем понемногу выходить на этап непосредственно проектирования, подсчитывания бюджетов и так далее.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Помимо основной Дороги жизни, большая реконструкция ждет и Малую, связывавшую Ленинград через Кронштадт с Ораниенбаумским плацдармом и островами в Финском заливе. Это совместный проект Ленинградской области и правительства Санкт-Петербурга.

- История Малой дороги жизни известна преимущественно специалистам, - подчеркивает Владимир Цой. - Это мы тоже планируем исправить. С нашей стороны, например, мы будем предлагать, во-первых, провести комплексный анализ мемориалов, которые в нее входят, в том числе относящихся к Зеленому поясу Славы, а во-вторых, создать полноценный музей.

Для будущего музея, по словам нашего собеседника, уже определили несколько возможных точек. Так, одна из них - поселок Гостилицы, находящийся как раз на рубеже бывшего Ораниенбаумского плацдарма.