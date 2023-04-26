В Ленобласти - лучшие проекты благоустройства в России

В Ленобласти стало еще больше благоустроенных объектов. Фото: Олег ЗОЛОТО

ОПЕРЕЖАЯ ТРЕНДЫ

Ленинградская область возглавила рейтинг регионов России по количеству лучших объектов благоустройства, вошедших в реестр, составленный Министерством строительства. Ленинградская область становится первой уже третий год подряд. Всего от региона в конкуре на включение в реестр участвовало 12 проектов. Все они реализованы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Важно, что среди лучших - общественные территории в селах и городских поселениях, которые участвуют в проекте один-два года и уже показывают хорошие результаты, - отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Преобразившаяся Вознесенская набережная. Фото: пресс-служба комитета по ЖКХ Ленобласти

Губернатор отметил одно из непреложных правил, которыми в Ленобласти стараются руководствоваться все. Формируется оно просто: главное - люди.

- На самом деле такой подход к вопросам благоустройства у нас практиковался еще задолго до старта нацпроектов, - отметили в комитете по ЖКХ. - Сами процессы взаимодействия с людьми выглядели, конечно, немного иначе - в частности, не было такого высокого уровня централизации, работа велась в основном на местах, на уровне глав и администраций конкретных городов, районов, поселков, но принципы сохранялись те же самые.

И ПЛОЩАДКА, И КАЧЕЛИ, И ШЕЗЛОГ, И КАРУСЕЛИ

При всех своих плюсах такой подход имеет и ряд недостатков. Так, например, не всегда людям на местах удается прийти к согласию, но и такие моменты в Ленобласти научились решать. Во-первых, после выбора территории под благоустройство начинается работа архитекторов или специалистов из Центра компетенций, подведомственного комитету ЖКХ. Территорию анализируют в масштабе микрорайона и поселения, окружающего застройку, смотрят, кто ею пользуется, как и как хотят пользоваться и так далее. Проводят сессии соучаствующего проектирования территории с жителями. Исходя из полученных данных, формируют карту запросов и пожеланий, техническое задание для архитекторов на проектирование. Если возникают спорные ситуации, то их решают на сессиях. Если уж и они не срабатывают, в дело идет простой и безотказный принцип демократии - у какого варианта больше сторонников, тот и реализуют.

А это Шлиссельбург, территория у детского садика "Теремок". Фото: пресс-служба комитета по ЖКХ Ленобласти

- Кроме того, проектировщики предлагают свой взгляд на ту или иную территорию, всегда - это у нас тоже уже взято за правило - предоставляют жителям несколько вариантов благоустройства на выбор, - уточняют в комитете. - Бывает и так, что потребности у людей настолько разные, что приходится совмещать на одном относительно небольшом участке сразу несколько функций: детскую и спортивную площадки, рекреационную зону и так далее.

Яркий пример такого подхода - благоустройство Свирской набережной в поселке Вознесенье. Этот проект, кстати, тоже вошел в список одобренных Минстроем. На сравнительно небольшой территории удалось вместить сразу несколько активностей. Любители тихого отдыха будут прекрасно чувствовать себя в зоне шезлонгов, где установлены бинокли для наблюдения за проплывающими мимо кораблями. Любители природы - покормить уток с пирса или порыбачить с новеньких деревянных мостков. Для детей выделена особая территория с качелями, каруселями и канатной дорогой. И это притом что Вознесенье - поселок далеко не из самых больших. На конец 2021 года в нем насчитывалось всего лишь около двух тысяч человек населения.

КСТАТИ

Киберсубботник для всех желающих

Территорию, как известно, мало благоустроить - за ней еще нужно следить. Специально для этих целей в Ленобласти началась реализация еще одного передового проекта - заработала интерактивная карта субботников.

- С ее помощью любой житель, который хочет навести порядок и красоту у своего дома или где-то еще, может заручиться поддержкой местных властей, - рассказывают в ведомстве. - Причем поддержкой всесторонней - от инвентаря, которым администрация обязана будет обеспечить всех желающих, до дальнейшего вывоза собранного мусора.