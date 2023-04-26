Десять километров дорог, ремонт канализации и новая спецтехника: Как Ленобласть помогает подшефному Енакиево

В Енакиево отправили спецтехнику для возвращения трамваев, сошедших с рельсов, и автомобили для мобильных бригад. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Ленинградская область продолжает помогать восстанавливать подшефный город Енакиево в Донецкой Народной Республике. В планах у администрации региона - ремонт десяти километров крупных дорог, восстановление коммунальных сетей в многоквартирных домах и еще множество важных работ. В апреле ход работ в подшефном городе проконтролировал в ходе рабочей поездки губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Глава 47-го региона побывал не только в Енакиево, но и в Мариуполе, где Ленинградская область восстанавливает один из микрорайонов города. О том, как Ленобласть поддерживает братский город, рассказывает «КП в Петербурге».

В БЕДЕ НЕ БРОСИЛИ

Ленинградская область взяла шефство над Енакиево почти год назад - в мае 2022-го. Уже тогда все причастные понимали - фронт работ перед регионом развернулся огромный. Так, по словам главы городской администрации Романа Храменкова, город серьезно пострадал от артиллерийских обстрелов. Необходимо было восстанавливать не только многоквартирные дома и образовательные учреждения, но и разрушенные дороги, коммунальные сети и административные здания. А ведь, помимо Енакиево, заняться предстояло и Углегорском - соседним поселением, входящим в агломерацию Енакиево.

Помимо помощи с ремонтом, власти Ленобласти регулярно поставляют в местные школы учебное оборудование и спортинвентарь. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Работы развернулись по всем фронтам. Как сообщала в феврале 2023 года пресс-служба областного правительства, за минувшие восемь месяцев региональным специалистам удалось восстановить 75 инфраструктурных объектов, в том числе 7 многоквартирных домов, 6 образовательных учреждений, сцену Дома культуры, 4 крупные дороги, около 1500 погонных метров аварийных участков водовода. И это – не считая тонн гуманитарной помощи: одними только компьютерами регион оснастил все местные школы. Качество и скорость работ по восстановлению подшефного города отмечали на федеральном уровне. К примеру, зампред правительства России Марат Хуснуллин еще в 2022-м предлагал региону взять на себя дополнительные обязательства по восстановлению территорий Донбасса.

ФРОНТ РАБОТ

Однако, несмотря на достигнутые результаты, работы еще хватает. Как сообщили «КП в Петербурге» в пресс-службе администрации региона, на 2023 год запланировано восстановление 114 инфраструктурных объектов в Енакиево и Углегорске. Общий бюджет работ составит свыше двух миллиардов рублей. При этом охватить планируется если не все возможные сферы, то, по крайней мере, максимум из них.

- К примеру, в рамках помощи местному образованию завершили ремонт окон и входных групп в 22 детских садиках, - отмечают в пресс-службе. - Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение восстановить лицей информационных технологий, пострадавший от обстрела ВСУ. В школах города оснастят компьютерные классы и обновят учебные пособия. Также для детей Енакиево за счет средств областного бюджета будет организован летний отдых в детских лагерях.

Александр Дрозденко неоднократно посещает подшефный город, чтобы общаться с его жителями. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Продолжится и масштабная кампания по дорожному ремонту. В частности, в 2023 году планируется восстановить 7 крупных дорог общей протяженностью около 10 километров. Займутся специалисты Ленобласти в том числе и восстановлением сопутствующей инфраструктуры - в списке будущих работ значится установка 29 ярко-оранжевых остановок общественного транспорта, замена дорожных знаков, а также ремонт освещения на 28 адресах. Также на этот год намечено завершение ремонта трамвайно-троллейбусного управления, где уже хранятся трамваи, поставленные в Енакиево регионом при поддержке Санкт-Петербурга.

КСТАТИ

Помимо Енакиево, без помощи не остаются и другие города и поселки Донецкой Народной Республики. Так, в 2022 году соглашения о сотрудничестве подписали Гатчинский район и город Юнокоммунаровск, Кингисеппский и Тосненский районы и город Углегорск, Лужский район и поселок Корсунь, а также Ломоносовский район и поселок Карло-Марксово.

Успехи Ленобласти в Енакиево в 2022 году. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

СКАЗАНО!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

- Федеральный фонд развития территорий предоставил Ленинградской области 1,3 миллиарда рублей из бюджета нашей страны. Еще 750 миллионов выделит бюджет региона. Мы настроены на то, что с федеральной поддержкой восстановление социальных и инфраструктурных объектов в Енакиево пойдет гораздо быстрее. Контроль, организация и качество работ за нами.