Пенсионеры и ветераны получили право бесплатно ездить на пригородных автобусах Петербурга до 31 октября

Пенсионеры, ветераны и труженики тыла смогут бесплатно ездить на пригородных автобусах Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ветераны, пенсионеры и труженики, а также многие другие льготники тыла получили право на бесплатный проезд в пригородных автобусах. Льгота будет действовать на 60 маршрутах с 27 апреля по 31 октября 2023 года. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

- Для бесплатного проезда в пригородных автобусах надо оформить специальный именной льготный билет. Получить его можно в кассах метрополитена на действующий у пассажира электронный носитель месячного единого именного льготного билета. Если карточки нет, то ее можно также бесплатно оформить в кассе метро, - сообщили в Смольном.

На льготный проезд могут рассчитывать 11 категорий граждан. Посмотреть полный список льготников, а также узнать, какие документы нужны для оформления бесплатного билета можно по ссылке.

Напомним, что пассажиры-льготники должны всегда иметь при себе билет и предъявлять его по требованию контролера.