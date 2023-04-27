Невский проспект перекроют на время репетиции парада Победы в Петербурге 27 апреля

Движение в центре Петербурга перекроют на время репетиции парада Победы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге идет подготовка к Дню Победы. На Дворцовой площади 27 апреля 2023 года пройдет очередная репетиция парада. В связи с этим Невский проспект, а также ряд других улицы в центре города перекроют для транспорта. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Северной столицы.

- В связи с проведением репетиции парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и самого парада вводятся временные ограничения движения транспорта, - сообщили в Смольном.

27 апреля с 14:00 до 18:30 часов закроют движение по Невскому проспекту от Садовой до Дворцового проезда, по набережной Мойки от Невского до Певческого моста, по Миллионной улице, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой до Невского и по Адмиралтейской набережной. Такие же ограничения введут 4 мая в тоже время, а 7 мая с 7:00 до 12:30 часов.

Помимо этого движение в центре города будет закрыто с 15:00 8 мая до 12:30 часов 9 мая в связи с парадом.