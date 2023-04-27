Петербуржцы стали лучше следить за здоровьем. Фото: freepik.com.

Большинство жителей Санкт-Петербурга – 79% – относится к своему здоровью внимательно или очень внимательно. Этот показатель прибавил 15,9 процентных пункта за год после аналогичного исследования. Но не только жители Северной столицы стали лучше следить за собой: в среднем по России показатель вырос на 4,6 процентных пунктов – до 68,8%.Такие данные приводит компания СберСтрахование после опроса в городах с населением более 500 тыс. человек.

Одновременно с 16,7 до 18,8% выросла и доля россиян, которые стремятся улучшить своё здоровье и ведут здоровый образ жизни. В Петербурге, например, 23% опрошенных рассказали, что занимаются спортом в свободное время. Это на 4% больше, чем в 2022 году.

В позитивную сторону изменилось отношение к рекомендациям врачей: 55,5% опрошенных стараются их соблюдать – это на 10,1% выше, чем в прошлом году.

Положительно оценивать своё состояние более склонны мужчины (40%), чем женщины (31%). Этот показатель закономерно падает с возрастом: в 18-30 лет здоровыми себя считают 61%, в 31-40 – 52%, в 41-50 – 37%. Среди людей в возрасте от 51 до 60 лет таких 20%, а в более старшем поколении – только 7%.

Интересно, что жители крупных городов прекрасно понимают, какие привычки провоцируют критические заболевания - это злоупотребление алкоголем, курение и переедание. Кстати, о вреде спиртных напитков люди стали задумываться чаще: год назад только 16,1% назвали их причиной развития серьёзных болезней, а в этом году - уже 27%. Примечательно, что и выпивать при этом стали меньше: реже раза в месяц алкоголь употребляют 62,9% против 58,7% годом ранее. А вот курение осталось примерно на том же уровне: 27,2% против 26,4%. При этом в Санкт-Петербурге 77% опрошенных назвали себя некурящими.

- Ни для кого не секрет, что болезнь проще предотвратить или излечить на ранней стадии, поэтому не стоит пренебрегать диагностикой, рекомендациями врачей, а также специализированной страховкой от критических заболеваний. С этим утверждением соглашаются всё больше петербуржцев, и статистика тому доказательство: в среднем за год доля выявленных заболеваний в ходе регулярных обследований в Северной столице выросла с 14,4 до 22 процентов, - говорит заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев.