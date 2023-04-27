Петербужцы стали чаще платить за интернет-покупки бесконтактным способом. Фото: freepik.com.

Платежные сценарии меняются, но покупатели, которые хотят платить в несколько кликов, остаются. Поэтому российские интернет-магазины предлагают своим клиентам разные способы оплаты. Аналитики подсчитали, что петербуржцы вдвое чаще оплачивать интернет-покупки через бесконтактную оплату SberPay Online. Так, в марте прошлого года жители Северной столицы потратили со SberPay Online 918 млн рублей, а в этом году – уже 1,4 млрд.

Причина такой популярности - простота и удобство платежа. При оформлении покупки нужно нажать на зелёную кнопку SberPay. Тогда не придётся вводить данные карты на сайте магазина, а подтвердить оплату можно будет в приложении СберБанк Онлайн.