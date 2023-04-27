Превышений нет: Эксперты проверили угольный терминал в Ленобласти на соответствие экологическим нормам

Эксперты проверили угольный терминал в Ленобласти на соответствие экологическим нормам. Фото: пресс-служба АО «Ростерминалуголь».

Что объединяет жителей Ленинградской области и местные предприятия? Забота об экологии! Представители крупного бизнеса регулярно проверяют, чтобы их деятельность не вредила родному краю. Одним из крайних таких мероприятий стало комплексное наблюдение за состоянием окружающей среды на специализированном угольном терминале АО «Ростерминалуголь» в первом квартале 2023 года.

С января по март специалисты из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» взяли для исследований 12 проб атмосферного воздуха на границе Единой санитарно-защитной зоны (ЕСЗЗ). Кроме того, по программе и плану-графику экологического мониторинга, утвержденными Невско-Ладожским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов (НЛБВУ), на стивидорном предприятии отобрали 42 пробы питьевой, сточной и природной воды.

Результаты проверки показали, что угольный терминал соответствует требованиям экологической безопасности по всем контрольным направлениям. Средняя концентрация взвешенных веществ в очищенных водных стоках составила 3,66 мг на кубический метр. Это на 64% ниже нормы - допустимая концентрация равняется 10 мг. Содержание пыли в пробах атмосферного воздуха на границе ЕСЗЗ составили 0,2 мг на кубический метр, что на 33% ниже допустимых 0,3 мг. Уровень шума на границе ЕСЗЗ днем и ночью также находился в пределах допустимых уровней: в 52 дБ и 45 дБ.

Кроме того, специалисты ФБУЗ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по СЗФО» определили эффективность работы воздухоочистительных систем терминала. Для этого они измерили аэродинамические параметры очистительных установок и отобрали 28 проб промышленных выбросов. Выяснили, что газоочистное оборудование работает с эффективностью 98-99% и не позволяет превысить допустимые концентрации вредных веществ.

Забота об экологии - одна из главных задач специализированного угольного терминала. Чтобы защитить природу региона и его жителей, в производстве предприятия используют современное оборудование и наилучшие доступные технологии. Среди них: крытые конвейерные линии и закрытый комплекс станции разгрузки вагонов, системы пылеподавления, аспирации, ветрозащиты, очистки ливневых стоков. Все это помогает работать с соблюдением всех экологических норм. Это подтверждает сертификат ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» в области сертификации «Перевалка грузов в морском порту».