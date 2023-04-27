«На нас напали вооруженные люди»: Пережившие налет пиратов российские моряки 10 суток выживали в водах Эритреи

Моряки пропали 18 апреля: с этого дня шли поиски. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Моряков, которые таинственно исчезли 18 апреля 2023 года, нашли спустя почти 10 дней. На борту находились трое членов экипажа, в том числе капитан из Петербурга. Его жена подтвердила, что мужчин нашли целыми и невредимыми.

- По нашей информации, напали вооруженные люди. Команду нашли, все живы, - рассказала spb.kp.ru жена капитана Надежда.

Напомним, команда моряков переправляла прогулочное судно из Саудовской Аравии. Борт должен был прибыть в порт Джибути еще 19 апреля. Но там моряков так и не дождались. Они неожиданно перестали выходить на связь, а судно пропало с радаров.

Специалисты Саудовской Аравии предположили, что на корабль напали пираты. Позже эта версия подтвердилась, а поиски моряков не прекращались.

По предварительной информации, вооруженные люди пытались захватить борт в водах Йемена. Они успели прострелить яхту в нескольких местах. Команде удалось скрыться на территории вод Эритреи. Теперь будет решаться вопрос об эвакуации моряков.

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