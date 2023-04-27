Все по плану: в Петроградском районе обновляют котельную

В Петроградском районе обновляют котельную. Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

В котельной по адресу ул. Красного Курсанта, д. 20, к. 3, лит. А, произведена замена котлов. Два котла, мощностью 14700 кВт, выработавшие ресурс, будут заменены на новые, отечественного производства, с аналогичной номинальной мощностью. Котельная расположена в историческом центре Санкт-Петербурга, что потребовало особого внимания к транспортировке и разгрузке габаритного оборудования. Работы проводятся в рамках Программы технического перевооружения компании «Петербургтеплоэнерго».

- Чтобы не допустить снижения сроков эксплуатации оборудования и трубопроводов, мы берем в работу материалы с высокими коррозионностойкими свойствами, - поясняет главный инженер ООО «Петербургтеплоэнерго» Денис Матин. - Это позволяет значительно улучшить качество горячего водоснабжения потребителей, а также повысить надежность работы теплоисточников при существенной экономии топливно-энергетических ресурсов.

Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

Технически сложное оборудование и материалы, которые использует компания, произведены в России, что позволяет в полной мере реализовывать курс на импортозамещение.

Напомним, годом ранее в Петроградском районе была проведена замена 432 метров трубопровода горячего водоснабжения от данной котельной до дома №13, лит. А, по ул. Ждановской. Применение труб из коррозионностойкой стали значительно повысило безаварийность эксплуатации системы теплоснабжения в районе.