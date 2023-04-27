Сбербанк и ГК «СТОУН» подписали соглашение о сотрудничестве почти на 37 млрд рублей. Фото: freepik.com.

Сбербанк и ГК «СТОУН» заключили генеральное соглашение об открытии невозобновляемых кредитных линий на общую сумму 36,7 млрд руб. Это проектное финансирование на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов незавершенного строительства: трёх многоквартирных жилых домов в ЖК «Румболово-Сити» и двух многоквартирных жилых домов ЖК «Молодежный квартал».

Кроме того, Сбербанк предоставляет заёмщику средства на реализацию начального этапа проекта строительства многоквартирных жилых домов общей площадью более 100 тысяч кв. метров во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области.

Олег Тихомиров, директор головного отделения Сбербанка по Ленинградской области:

«Соглашение позволит решить проблемы обманутых дольщиков а также построить порядка 400 тыс. квадратных метров жилья. С учетом накопленного опыта готовы в дальнейшем рассматривать вопросы комплексного кредитования данных проектов».

Илья Дубяга, соучредитель ГК «СТОУН»:

«Благодаря доверию руководства региона, ПАО Сбербанк, поддержке правоохранительных органов и терпению дольщиков/пайщиков, нам удалось создать уникальную модель достройки проблемных объектов. Наш главный принцип – приносить пользу обществу и государству, помогая решать социально значимые вопросы».

На данный момент ГК «СТОУН» ведет строительство шести объектов в Санкт-Петербурге и Ленобласти с использованием счетов эскроу в соответствии с требованиями 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Такая схема защищает интересы дольщиков и гарантирует строительной компании наличие стабильного источника финансирования. Реклама.