«Две женщины в черном подошли к комнате и прошептали заклинания»: Что произошло перед тем, как мать задушила мочалкой 6-летнего сына в Череповце

Новые подробности шокирующего убийства шестилетнего мальчика в Череповце. Фото: СОЦСЕТИ

Убийство 47-летней Еленой своего 6-летнего сына Кости (имена изменены – прим.ред.) обрастает новыми подробностями. Мы уже говорили, что основной причиной чудовищного поступка Елены соседи по общежитию называют нищету. Однако была версия и о влиянии секты, в которой, по их мнению, обезумевшая мать могла состоять.

Читали заклинания и крестили дверь

- За три дня до убийства Кости в наше общежитие пришли две женщины во всем черном в платках на головах, - рассказывает соседка. – Подошли к комнате Елены, но стучать не стали, встали напротив двери и начали шептать какие-то непонятные заклинания и крестить дверь. Подходить я к ним не стала – испугалась. Их движения и заклинания показались мне, мягко говоря, ненормальными.

А на следующий день Елена не повела Костика в детский сад. На вопрос воспитателей: «Почему Костя не пришел?» женщина ответила, что они отмечают свой религиозный праздник.

Секта или психические отклонение?

Странности в поведении Елены соседи заметили практически с самого первого дня общения. Кроме разговоров о боге и странных (неправославных – прим. ред.) икон в комнате, Елена могла не поздороваться в ответ и даже не отвечать на вопросы. А за неделю до убийства женщина облачилась во все черное.

- Думаю, что она все же в секте состояла. Как-то давно она и меня туда звала. Сейчас уже не вспомню название этой организации, но речь шла точно не о церкви, она говорила: «Там хорошо, помолимся, там помогают», - говорит старая подруга Елены. - И была она на своей волне, ни с того ни с сего могла начать улыбаться. Бывало, что поздороваешься с ней, а она молчит. Причем смотрит-то прямо на тебя, а ощущение, что как бы сквозь. А бывало, что сама по несколько раз в день здоровается. При этом психических отклонений, на мой взгляд, у нее не было, а ее ненормальное поведение – это влияния секты.

Похожи на сатанистов

Сект или же нетрадиционных религиозных, деструктивных организаций и коммерческих культов в Вологодской области предостаточно. Только на официальном сайте Вологодской Митрополии список таких «заведений» исчисляется десятками. Одни верят в близкое второе пришествие Иисуса Христа, другие запрещают своим сторонникам переливание крови, даже если врачи считают это жизненно необходимым, третьи - «изгоняют» бесов, «воскрешают» мертвых, исцеляют возложением рук и практикуют различные виды беснования. Однако ни в одном из этих течений нет радикальных методов – убийства человека.

- Случаи, когда сектанты убивают детей, очень редки. Такие методы практикуют лишь низшие касты деструктивных сект – сатанисты, - рассказывает специалист по нетрадиционным и деструктивным организациям. - Те обряды, что проводили женщины у двери, как раз- схожи с сатанинскими. Положим, те женщины придумали, что в ребенка что-то вселилось, изгоняли это что-то с помощью своих обрядов - не вышло, и тогда они перешли к радикальным методам. Однако нужно понимать и психическое состояние самой женщины. Возможно, проблема гораздо шире.

По словам специалиста, сегодня сатанинские организации вполне себе могут существовать в Вологодской области. Вычислить их непросто, но бороться с ними важно и нужно.

Мать на экспертизу – ребенка на кладбище

Сейчас дверь в комнату матери-убийцы опечатана. Вскоре ее ждет судебно-психиатрическая экспертиза, а после – суд. Который либо отправит ее на принудительное лечение, либо в тюрьму. Тело Кости еще в морге на экспертизе. Тем временем, в двух детских садах, где он воспитывался, и в школе, где училась его старшая сестра Лиза, собирают деньга на его похороны.

Сама Лиза после пережитого находится в реабилитационном центре «Росток». Там она будет месяц, а после, вероятнее всего, отправится в детский дом, так как отцу из-за проблем с законом нельзя заниматься ее воспитанием. Есть шанс, что опеку над ней оформит мачеха. По словам жильцов общежития, у девочки и женщины вполне нормальные отношения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мы уже говорили о том, что отношения матери и сына с виду были вполне обычными. Лена никогда не кричала на Костю, на людях вела себя с ним спокойно, по возможности покупала ему игрушки, вещи.

- Знаете, когда она его убила, и когда мы стали думать, что могло стать причиной ее безумства, в памяти стали всплывать вещи, на которые раньше мы не обращали особого внимания, - рассказывают соседи Елены по общежитию. – В последний год она к нему охладела. Могла запереть на замок и уйти на час и больше. Он просыпался, начинал громко плакать и кричать: «Мама, мама». А она, видимо, пропадала в той самой секте. В то же время у Кости было много игрушек, хорошие вещи, даже появился велосипед, но где она это все взяла, неизвестно. Повторюсь, жили они очень скромно, у них даже не было телевизора, а спали они с Костей на одном диване.

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