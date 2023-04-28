Не диета, а стиль жизни: Как обрести красивую фигуру к лету быстро. Фото: freepik.com.

Совсем скоро настанет время купальников и легкой одежды. Многие начинают готовиться к жаркому сезону и с огорчением обнаруживают у себе лишние килограммы. Осенью и зимой обычно нас это не так беспокоит, но вот в окно уже стучится май, а вместе с ним в голову закрадывается желание сильно и быстро похудеть. Реально ли это? «Комсомолка» узнала у специалистов, каким правилам стоит следовать, чтобы без стеснения выйти на пляж.

По словам экспертов, здоровая фигура держится на четырех столпах: сбалансированное питание, физическая активность, режим сна и особые техники массажа. Звучит просто, пока не попробуешь на себе: то сидишь на изнурительных диетах, а потом срываешься, то не получается регулярно заниматься спортом и вовремя ложиться спать. Чтобы добиться результата, диетологи советуют ставить себе реальные задачи и четко следовать плану.

ПИТАЕМСЯ ПРАВИЛЬНО

Первое, что необходимо сделать на пути к стройности, - изменить питание. По словам эксперта, без этого добиться результатов практически невозможно. При этом не стоит думать, что за месяц диеты вы скинете десятки килограммов, - чудес не бывает.

- Полностью изменить фигуру за месяц - идея в корне неправильная и утопическая, - отмечает врач-эндокринолог-диетолог, консультант проекта по снижению веса Physical Transformation Ольга Кравчук. - За это время можно относительно безопасно снизить вес на 1-3%. Если же вы хотите сбросить 5-10%, то даже если у вас это получится, вам вряд ли удастся удержать эту цифру в перспективе.

К сожалению, наш организм очень неохотно расстается с жиром. В первое время при недостатке калорий из вашего организма будут уходить вода и мышечный компонент, так что борьба с лишними килограммами - это игра вдолгую.

- Важно выбрать адекватную цель по темпу снижения веса, - говорит врач. - В медицине считается, что минус 5% за 3 месяца - очень хороший результат. Нужно понять, какие «калорийные бомбы» в вашем рационе делают его менее подходящим под цель похудения. Нельзя совсем отказываться от того, что вы очень любите, но если это что-то очень калорийное, то придется сократить количество и частоту его потребления. Иначе никак - это правило гибкой диеты.

Чтобы бороться с перееданием, придется научиться считать. Дело в том, что ни один конкретный продукт не делает нас толстыми. Причина кроется в избытке калорий внутри них. Худеющим нужно понимать, сколько калорий они потребляют в день, и не превышать норму.

- Обратите внимание на белковые блюда, крупы, овощи и фрукты, - советует диетолог. - Белок дает насыщение, а крупы и овощи - нужный объем еды при сравнительно невысокой калорийности. Присмотритесь к «Средиземноморской диете» и «Методу тарелки» - они долгое время являются приоритетными рекомендациями от медицинских ассоциаций при выборе стиля питания.

ПРИНИМАЕМ ВИТАМИНЫ

От врачей мы часто слышим, что здоровый организм не построить без витаминов. В современных продуктах их не так много, так что на помощь приходят витаминки из аптеки.

- Однозначной рекомендации по витаминам для всех, кто на диете, не существует, - рассказывает Ольга Кравчук. - Есть лишь общие советы. Например, считается, что многие, особенно северные регионы находятся в зоне риска по дефициту витамина Д. Также если вы не едите пару порций жирной морской рыбы в неделю, то вряд ли набираете рекомендованную норму по омега-3. А вегетарианцы могут быть в зоне риска по железу и В12.

Забавно, что людям свойственно искать простые решения проблемы ожирения. Например, сегодня в Интернете полно рассказов о чудесных свойствах некоторых витаминов, помогающих похудеть, однако специалистов это только смешит.

- Сейчас модно говорить о жиросжигающем эффекте витамина Д, однако клинические исследования не подтверждают его эффективности. Назначение витаминов с целью похудения - это не более чем маркетинг, - качает головой эксперт.

СОБЛЮДАЕМ РАСПОРЯДОК ДНЯ

Некоторые сжигание жира связывают с гормоном роста: мол, чтобы похудеть, просто ложитесь спать до полуночи и ваш организм все сделает сам. Но, по словам Ольги Кравчук, это лишь популистика, которая не имеет фактического медицинского подтверждения.

- Действительно, пик выработки гормона приходится на первые часы после засыпания, но это не значит, что гормон роста знает, в каком часовом поясе заснул человек, - улыбается эндокринолог. - Общее суточное количество гормона одинаково и у людей с дневной работой, и у тех, кто работает в ночные смены. Вообще роль влияния гормона роста на процесс похудения сильно преувеличена. Это не значит, что биоритмы совсем не имеют значения. Они влияют на общее самочувствие и здоровье человека, а не жиросжигание. По крайней мере, экспериментальные исследования не подтверждают, что изменение графика сна при одинаковом рационе влияет на вес.

По мнению специалиста, гораздо важнее придерживаться своего хронотипа. Например, если вы «сова» и уже много лет ложитесь за полночь, то на вашу фигуру это никак не влияет. Однако, если вы «жаворонок», но работаете в ночные смены, то у вас начнутся проблемы со сном. Недосыпы опасны тем, что приводят к меньшей физической активности в период бодрствования, а также к повышению аппетита и перееданию - более частым перекусам, предпочтению более калорийных продуктов, например сладостей, или быстрому питанию.

- Я несколько лет работаю в большом проекте по снижению веса, где могу наблюдать за тем, как худеют люди в совершенно разных условиях жизни и труда, - добавляет Ольга. - Пациенты действительно отмечают, что если они плохо спали, то на следующий день чувствуют снижение активности и желание съесть лишнее. Таким образом, режим сна влияет на вес тела, но только через неосознанное изменение пищевого поведения и физической активности.

ЗАНИМАЕМСЯ СПОРТОМ

Физическая активность помогает быстрее скинуть зимний жирок. Важно только помнить: не все виды спорта способствуют жиросжиганию.

- Если мы говорим об избавлении от лишних килограммов с помощью физических нагрузок, то единственный комплекс упражнений, который в большей степени работает с жиром, а не с мышцами - катаболическая тренировка, - отмечает физический реабилитолог, гидрореабилитолог, кинезиолог, специалист по спортивному и гигиеническому массажу, а также тейпированию Ксения Егорова.

К тренировкам, направленным на уменьшение объема, можно отнести ритмическую гимнастику, динамическую растяжку, а также пилатес - гимнастические упражнения для подтяжки мышц тела и приведения организма в тонус.

- Важно делать полноценные тренировки на все группы мышц, чтобы запустить схему расщепления белков, жиров и углеводов, - говорит кинезиолог. - Это происходит только после 25 минут от начала занятия, поэтому выполнение отдельных упражнений по паре минут никогда не приведет вас к результату.

Если же вы из тех, для кого заниматься спортом - смертная скука, то ваш выход - это ходьба. Специалисты рекомендуют шагать не менее 40 минут в день вне зависимости от погоды и времени года. Просто начните ходить пешком до работы, магазина и по делам - так вы незаметно сожжете немало калорий.

А ЧТО ЕЩЕ?

Чтобы добиться стройной и красивой фигуры, специалисты также рекомендуют некоторые виды массажа. По словам эксперта из сети спа-салонов ROYAL THAI, с его помощью можно ускорить обмен веществ, улучшить кровообращение и укрепить мышцы.

- Существует несколько методик массажа, которые особенно эффективны в борьбе с несовершенствами фигуры, - говорит представитель компании ROYAL THAI. - Первое - это антицеллюлитный массаж. Этот вид направлен на борьбу с целлюлитом, он улучшает кровоток, стимулирует обмен веществ, размягчает жировые отложения и укрепляет кожу. Второй - это лимфодренажный массаж. Он способствует выведению из организма лишней жидкости, которая может быть причиной отечности и лишнего веса. Процедура стимулирует лимфатическую систему, улучшает кровоток и помогает восстановить pH-баланс кожи. Также существует моделирующий массаж. Он сочетает в себе системный лимфодренаж, что уменьшает отечность, и непосредственно моделирующий массаж, который убирает лишние объемы и повышает тонус кожи.

В заключение эксперт отметил, что если ваша цель похудеть, то нужно придерживаться комплексного подхода: не только ходить на массаж, но и пересмотреть свое питание, контролировать калории и регулярно заниматься спортом.

Подготовила: Кристина АС СУЛЕЙМАН