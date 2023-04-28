В Петербурге к должникам за тепло наведались судебные приставы. Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

Все петербуржцы пользуются коммунальными услугами, но не все за них платят. Между тем за несвоевременную или неполную оплату тепловой энергии и теплоносителя применяются штрафные санкции - начисляются пени. Кроме того, наличие непогашенной задолженности является основанием для отказа в выплате субсидий и компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Информация о сумме долга, как правило, направляется в бюро кредитных историй, что в дальнейшем может негативно повлиять на принятие решения о выдаче займов (кредитов) кредитными организациями. В худшем случае к неплательщикам приходят судебные приставы, как это и произошло в Центральном районе Петербурга, где представители компании «Петербургтеплоэнерго» и районного отдела судебных приставов провели совместный выезд по адресам потребителей-должников.

По итогам проведенного выезда запланирована работа по предъявленным к взысканию исполнительным документам должников на сумму 280 тыс. рублей. Потребителям, имеющим задолженность, вручили квитанции и требования об оплате, составили акты обследования. Двое должников внесли платежи на месте. Несколько потребителей выразили намерение погасить образовавшуюся задолженность в рассрочку. Всего по Центральному району Санкт-Петербурга возбуждено 271 исполнительное производство на сумму около 4 млн рублей.

А ведь всех этих проблем с взысканием и прочих трудностей можно избежать, если своевременно оплачивать услуги теплоснабжения или работать с уже образовавшейся задолженностью – в компании «Петербургтеплоэнерго» готовы идти навстречу и предоставлять возможность оплаты в рассрочку в связи с затруднительными ситуациями.

Заявления о предоставлении рассрочки на оплату задолженности можно направить по почте: 190900, г. Санкт-Петербург, ВОХ 1305;

по электронной почте: office@ptenergo.ru