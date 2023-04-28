Первые метеоры из Петербурга в Петергоф запустили 28 апреля

Количество рейсов на маршруте увеличили. Фото: предоставлено "КП"

Сезон метеоров стартовал в Петербурге 28 апреля. С этого дня в Петергоф можно добраться на водном транспорте. В первый день спрос на скоростные теплоходы оказался в 2,5 раза выше, чем в начале сезона в прошлом году. Об этом рассказали в пресс-службе группы компаний «Астра Марин».

- По сравнению с прошлым годом «Петергоф Экспресс» увеличила количество рейсов на маршруте – их стало на 6 больше в каждую сторону. В течение сезона в периоды высокого спроса компания планирует дополнительные отправления на линии – метеоры будут ходить каждые 15 минут, - говорится в сообщении.

В прошлом году путешествия между Петербургом и Петергофом на метеорах пользовались особой популярностью. По сравнению с 2021 годом продажи билетов выросли на 70 процентов. В этом году на скоростных теплоходах планируется перевезти на 20 процентов больше пассажиров, чем в прошлом году.

Напомним, из Петергофа в Петербург можно добраться со скидкой в 30 процентов с 10 утра до 12:30 часов. В обратном направлении скидка действует с 16:30. Также пассажиры могут воспользоваться Единой картой петербуржца и сэкономить 15 процентов.