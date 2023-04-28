Обвиняемую в теракте в кафе Петербурга Дарью Трепову* включили в перечень террористов и экстремистов

Трепову арестовали на два месяца. Фото: СК

Дарью Трепову*, подозреваемую в петербургском теракте и убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, внесли в перечень террористов и экстремистов. Такие данные появились на сайте Росфинмониторинг.

- Трепова Дарья Евгеньевна*, физическое лицо, внесена в национальный раздел перечня лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, - сообщает официальный ресурс.

Данные появились на сайте Росфинмониторинг. Фото: Скриншот

Напомним, взрыв в петербургском кафе произошел 2 апреля. На встрече с военкором Татарским собрались его подписчики. В кафе пришла и Дарья, которая представилась Настей.

Предполагаемая террористка вручила мужчине золотую статуэтку в форме бюста в каске. Военкор обрадовался подарку, пообщался с Треповой*, а через некоторое время случился взрыв. По предварительной информации, взрывчатка находилась в подарке.

Из-за взрыва пострадали более 40 человек. Некоторые из них попали в реанимацию и проходили долгое лечение. Дарью этапировали в Москву и арестовали. Суд отклонил апелляцию адвоката террористки. Обвиняемая отрицает свою причастность и рассказывает, что лишь выполняла указания с Украины.

*внесена в перечень террористов и экстремистов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мне сказали, а вдруг статуэтка – это бомба»: Полная хронология убийства военкора Владлена Татарского и теракта в кафе в Санкт-Петербурге

Взрыв в кафе в Петербурге, где погиб Владлен Татарский, произошел через пять минут после вручения ему статуэтки (подробности)

Сбежавший за границу муж, акции протеста и агенты оппозиции: Как украинские спецслужбы завербовали террористку, убившую военкора Владлена Татарского

Украинские спецслужбы бросили Дарью Трепову* после убийства военкора Владлена Татарского (подробности)

«Мы слышим страшные вещи»: Мария Захарова прокомментировала Радио КП реакцию прозападных блогеров на убийство Владлена Татарского (подробнее)

«Я пронесла статуэтку, которая взорвалась. Попозже все расскажу»: Видео первого допроса Дарьи Треповой*, задержанной по подозрению в убийстве Владлена Татарского

Полиция опубликовала первое видео допроса Дарьи Треповой*, подозреваемой в убийстве Владлена Татарского (подробности)

Уголовное дело о взрыве в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, переквалифицировали в теракт

Ранее Дарью Трепову* обвиняли в убийстве (подробности)

«Она была взволнована и хотела сразу уйти»: Пострадавшие во время взрыва в кафе вспомнили, как вела себя террористка перед Владленом Татарским

Следователи изъяли телефоны у выживших при взрыве в кафе в Петербурге для проверки причастности к теракту (подробности)

«Бомба была самодельной, металлоискатель бы не помог». Взрывотехник объяснил, как взрывчатка могла оказаться в подаренной Владлену Татарскому статуэтке

Взрывотехник Дмитрий Симкин оценил эквивалент взрывчатки в статуэтке для Татарского в 200 граммов (подробности)

«Весь этот мир - случайность»: О чем перед взрывом в кафе Петербурга говорила девушка, которую проверяют на причастность к убийству Владлена Татарского

Девушку, которую проверяют на причастность к убийству Владлена Татарского, задерживали за участие в митингах (подробности)