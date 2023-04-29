Тайны Янтарной комнаты: Почему 17 охотников за реликвией загадочно умерли друг за другом

Какие тайны до сих пор хранит Янтарная комната. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти 80 лет прошло с таинственного исчезновения Янтарной комнаты в 1944 году в Кенигсберге (ныне Калининград), когда фашисты спешно эвакуировались вместе с украденными в России реликвиями. Вопрос, где находится восьмое чудо света, до сих пор ставит в тупик даже признанных ученых, а число мифов вокруг янтарного шедевра с каждым годом множится. К 29 апреля, годовщине возвращения в Россию частей Янтарной комнаты, «Комсомолка» освежила в памяти факты об этом дворцовом интерьере.

«Там играла в карты Екатерина II»

Со времен Петра I Янтарная комната служила этакой гостиной для русских царей, куда было не зазорно пригласить самых высоких гостей.

- Там проводили торжественные приемы, отмечали домашние праздники. Екатерина II обожала играть там в карты. Но обычно в комнате постоянно шел ремонт хрупкого драгоценных панно, - рассказали «Комсомолке» в ГМЗ «Царское Село».

Одно из первых цветных фото Янтарной комнаты. Снято в 1917 году. Фото: автохром Андрея Зееста. Из коллекции ГМЗ "Царское Село"

В октябре 1941 года музей в Царском Селе разграбили нацисты. Все панели Янтарной комнаты сняли, упаковали в ящики и доставили в Кенигсберг. За хранение отвечал немецкий искусствовед Альфред Роде. Доподлинно известно, что небольшая часть янтарных панелей выставлялась в Королевском замке, а дальше началась мистика.

- Следы Янтарной комнаты теряются в августе 1944 года, когда панели демонтировали и вывезли из зоны боевых действий перед вступлением советских войск в Кенигсберг, - разводят руками ученые музея-заповедника «Царское Село».

«Сокровища спрятали»

С чем историки почти не спорят, так это с трудностями эвакуации реликвии из Кенигсберга. Вариантов для отступления у немцев было немного, говорит кандидат исторических наук и участник одной из советских поисковых экспедиций по поиску Янтарной комнаты Андрей Пржездомский.

- Когда кольцо вокруг Кенигсберга сомкнулось, по железной дороге и шоссе невозможно было вывезти ценности. Авиацией тоже - небо под контролем советской армии. По воде проблематично - каждый третий корабль был утоплен. Поэтому задача была именно спрятать сокровища, - убежден историк.

Чудом уцелевшую подлинную флорентийскую мозаику из Янтарной комнаты впервые за долгое время показали гостям музея. Фото: ГМЗ "Царское Село"

Искать драгоценную комнату официально доверили правительственной комиссии СССР, но никому из наших Индианов Джонсов это так и не удалось сделать. Все улики были косвенными, основанными на мнениях хранителей комнаты или предположениях немецких и советских бойцов и офицеров, бывавших в Королевском замке: то ли янтарь сгорел при пожаре, то ли его спрятал Альфред Роде, то ли комнату разграбили высшие чины Третьего рейха. Была и совсем нелепая версия: якобы отечественные спецслужбы подарили реликвию США в благодарность за помощь танками в войне.

В поисках клада

Попытки отыскать спрятанные сокровища не бросают и сейчас. В июне 2019 года в поселке Мамерки в Польше нашли вход в комплекс заброшенных фашистских бункеров. Местные газеты пестрили заголовками, что янтарный шедевр вот-вот найдут, но в подземелье их ждала… дурно пахнущая канализация. А в октябре 2020 года поляки-дайверы обнаружили на дне Балтийского моря останки потопленного в 1945 году немецкого парохода. Однако в его трюмах был не клад, а ржавые детали интерьера и осьминоги.

Подлинный комод из Янтарной комнаты в конце 1990-х случайно купила жена крупного бизнесмена из Германии. Но раритет опознали и вернули домой. Фото: ГМЗ "Царское Село"

В России тоже хватает исследователей и мистификаторов, заявляющих о нахождении комнаты, но таких сенсаций чуть ли не с десяток, так что относятся к ним со скепсисом. Один из них - краевед и руководитель объединения «Белый поиск» в Калининграде Николай Шумилов. По его словам, он знает, где спрятаны сокровища, но коллекцию в несколько триллионов рублей якобы никто не хочет доставать.

- Я установил местонахождение 27 ящиков с панелями янтаря. Они тут, в Калининграде, в полузатопленном хранилище рейхсмаршала и друга Гитлера Германа Геринга на глубине 30 метров, - заявил «Комсомолке» Шумилов. - О замаскированном бункере я узнал из воспоминаний английского военного летчика и местных старожилов. Геологический анализ грунта подтвердил мои догадки про систему подземелий. Всего у меня два десятка признаков того, что Янтарная комната именно там, расфасована по герметичным ящикам, но на вскрытие нужно официальное разрешение властей, а мне его никто не дает. Не выделяют деньги на работы, нужны миллионы рублей.

В копии Янтарной комнаты бывали многие звезды: Брюс Уиллис, Элтон Джон и Лучано Паваротти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

17 смертей охотников за комнатой

Пожалуй, особняком во всей истории Янтарной комнаты стоит череда загадочных смертей охотников за сокровищами. И началась она с самого хранителя реликвии Альфреда Роде. Он умер от отравления почти через год после исчезновения комнаты, запутав следы поисковиков: то ссылался на пожар в замке, то говорил об эвакуации нескольких панелей. Через пару месяцев после Роде в жутком ДТП погиб майор госбезопасности Иван Курица, ответственный за поиск янтарных панелей. Свидетеля, к которому военный несся на мотоцикле, позже нашли задушенным. «Кровавый хозяин Пруссии» Эрих Кох умер в польской тюрьме, после того как дал следователю письменное обязательство о помощи в поиске Янтарной комнаты.

Полна мистики и гибель кладоискателя Георга Штайна, который был одержим поисками и потратил на них все состояние семьи. Однажды мужчину нашли в заброшенном доме со связанными сзади руками и вспоротым животом. За пару дней до этого он планировал встретиться с известным советским писателем Юлианом Семеновым, автором книг о Штирлице, но в какой-то момент Штайн пропал. Семенов, к слову, тоже искал Янтарную комнату, но из-за инсульта оказался прикован к кровати.

На создание копии Янтарной комнаты потратили почти четыре миллиарда рублей. Их пожертвовал бизнес. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Всего погибло 17 поисковиков комнаты, но это только документально установленные случаи, - объяснил «КП» историк-исследователь Александр Мосякин. - Поймите, даже если они что-то знали, им было запрещено разглашать эту информацию. Недавно мне открыли доступ в архив КГБ, и я выяснил, что сведения о местонахождении Янтарной комнаты были государственной тайной. Ни одну строчку о Янтарной комнате в советских газетах не писали без согласования высших чинов КГБ. Это факт, с которым на днях согласились в самом ГМЗ «Царское Село».

А в это время

Янтарную комнату восстанавливали более 20 лет, потратив почти четыре миллиона долларов. Сейчас в «Царском Селе» находится ее точная копия, не считая оригинального янтарного комода.

От оригинальной Янтарной комнаты остались только две части - флорентийская мозаика «Осязание и обоняние», а также комод. Мозаику нашли в 1997 году во время продажи на черном рынке. Сокровище хотел сбыть немец, чей отец служил в пехоте вермахта и вывез частичку реликвии в Бремен. Флорентийское чудо вернули музею 29 апреля 2000 года. Сейчас мозаика хранится в фондах, но в редких случаях ее достают для экспозиций.

Комод из Янтарной комнаты опознали в том же 1997 году. Его выкупила жена владельца строительной компании за 20 тысяч немецких марок (сейчас это почти 67 млн рублей. - Прим. ред.). О происхождении мебели женщина не знала, пока не увидела схожий комод по ТВ в передаче о Янтарной комнате. Позже эксперты подтвердили подлинность раритетного шкафчика. Сейчас комод стоит посреди копии Янтарной комнаты в ГМЗ «Царское Село».

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