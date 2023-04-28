Мокрый снег и холодный ветер прогнозирует на выходных главный синоптик Петербурга Колесов

Снег пройдет ночью и утром 29 апреля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Зима ненадолго вернется в Петербург на майских праздниках. О прогнозе погоды в эти дни рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. По его словам, в город приходят циклоны. Именно они приносят холод и осадки.

- Поступление холодного воздуха с запада продолжается, и влияние его мы ощутим уже 29 апреля. Кратковременные дожди, которые будут в большинстве районов наблюдаться, местами пройдут с мокрым снегом. Кому повезет, тот увидит снежинки, особенно в ночные и утренние часы, - сообщил он в своем телеграмм-канале.

В воскресенье прогнозируют дожди и более теплую погоду. А температура воздуха достигнет 15 градусов, но не в Петербурге, а в Ленинградской области. Правда, потепление придет в регион ненадолго.

Очень холодная погода ожидается и 1 мая. Ночью воздух прогреется только до трех градусов, а днем, хоть и будет солнце, столбики термометров не поднимутся выше 12 градусов.

Но синоптик попросил петербуржцев не расстраиваться, ведь ко вторым майским праздникам в регионе снова ожидается потепление.