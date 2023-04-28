В честь 200-летия со дня рождения Александра Николаевича Островского Почта выпустила марку. Фото: пресс-служба УФПС.

27 апреля в почтовое обращение вышла марка в честь 200-летия со дня рождения известного русского писателя и драматурга Александра Николаевича Островского. Церемония её торжественного гашения прошла в Санкт-Петербурге в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина, в котором недавно состоялась премьера спектакля «Вселенная Островского» по произведениям великого драматурга.

На почтовой марке изображён портрет А.Н. Островского, на полях марочного листа — цитаты из его произведений. Первые оттиски художественного штемпеля на праздничную продукцию поставили художественный руководитель Театра Эстрады им. Аркадия Райкина, исполнитель роли писателя в спектакле «Вселенная Островского» Юрий Гальцев, режиссёр спектакля «Вселенная Островского» Стас Парфёнов, заместитель директора Почты России Макрорегиона Северо-Запад Ксения Ефимова.

Фото: пресс-служба УФПС.

«Рад, что Почта России решила провести это памятное мероприятие, посвященное юбилею Александра Николаевича Островского, именно в Театре Эстрады. Дело в том, что я давно хотел, чтобы Островский появился в афише нашего театра. Наконец, в год 200-летия этого великого русского драматурга, мы выпустили спектакль "Вселенная Островского". Островский, действительно, настоящая Вселенная. Он умел сочетать смешное и грустное, комедию и трагедию. Он описывал своё время и своё окружение, а увидел и разгадал глубокие черты русской жизни и русского человека. Поэтому Островский всегда будет современен и интересен. Мы должны его помнить»,— сказал Юрий Гальцев, художественный руководитель Театра Эстрады им. Аркадия Райкина.

«Для нас большая честь оказаться причастными к юбилейной дате и увековечить имя выдающегося русского писателя и драматурга. Выпуск марок и специального почтового штемпеля — подарок Почты России всем любителям истории и филателии. Эта продукция уже поступила в продажу почтовых отделений. Её можно использовать для отправки почтовой корреспонденции или коллекционировать», — отметила заместитель директора Почты России Макрорегиона Северо-Запад Ксения Ефимова.

Стоимость марки: 63 руб. Художник-дизайнер: Роман Комса. Общий тираж по России: 99 000 марок. Размер марки: 37×37 мм. Форма выпуска: лист с оформленными полями из 9 (3×3) марок.

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