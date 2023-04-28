Банк Уралсиб выступил партнером премии «Эксперт года». Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

Банк Уралсиб в Санкт-Петербурге выступил партнером 12-й Всероссийской премии «Эксперт года». Награждение лауреатов состоялось в стенах Николаевского дворца в Санкт-Петербурге. Главной задачей премии является определение лидеров, реализовавших прорывные идеи в бизнесе и значимые общественные инициативы. Это открытая площадка для признания экспертов в наиболее актуальных сферах деловой и общественной жизни регионов России.

Уралсиб и «Эксперт года» связывают давние отношения – банк выступает основным партнером премии третий год подряд. «Я очень рад, что мы выступаем партнерами такого уникального проекта, в котором признание получают лучшие эксперты в наиболее актуальных сферах деловой и общественной жизни регионов России, — отмечает исполнительный директор, управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Санкт-Петербурге Ренат Сейфетдинов.— Очень важно, что церемония награждения стала еще и прекрасной площадкой для нетворкинга и неформального общения представителей бизнеса».

Ренат Сейфетдинов вручил премию победителю в номинации «GR и госуправление». Им стала фармацевтическая компания BIOCAD, этой награды она удостоилась за разработку и регистрацию препарата для терапии онкологических заболеваний. Компания провела все необходимые подготовительные этапы для регистрации лекарства. Вывод препарата на рынок позволил избежать риска дефектуры и перебоев в поставках жизненно важной терапии для российских пациентов.

«Думаю, сложно переоценить важность оперативной регистрации отечественного препарата для лечения онкологических заболеваний, — отмечает Ренат Сейфетдинов.— И тот факт, что компания BIOCAD смогла это сделать, является показателем качественного развития всей фармацевтической отрасли страны».

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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