Загадочная история одного участка

Производство по распилу и обработке древесины — не самый тихий сосед для пациентов Свирской психиатрической больницы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Материальные блага в мире распределяются неравномерно. Это закон капитализма. Однако в России эти блага очень часто текут в руки тех, кто обладает властью. Хотя бы минимальной, на вверенной ему территории. Ярким примером может служить история одного земельного участка в Лодейном Поле, который по правилам должен входить в санитарно-защитную зону Свирской психиатрической больницы.

20 процентов потери

В здание на улице Свирский заезд больница переехала в 2009 году. Вокруг больницы - лес смешанного типа. Это, как и положено, санитарно-защитная зона, которую необходимо выделять по СанПиН. В документах четко сказано, какого размера она должна быть, однако спустя несколько лет санитарно-защитная зона стала меньше.

Если внимательно посмотреть на спутниковую карту, видно, что на участке с кадастровым номером 47:06:0101002:787 есть два строения. Это предприятия по переработке древесины, введенные в эксплуатацию. По той же карте расстояние от ближнего в больнице строения до забора примерно 80 метров, до самого здания больницы - 85 метров, а по СанПиН должно быть хотя бы 100 метров. Правда, до жилой застройки.

С другой стороны, лесопилка - это предприятие 4-го класса опасности. У него тоже есть своя зона, которую нужно выдержать, - 100 метров, и которая, судя по карте, очевидно, не выдержана. А если перевести в проценты, то выходит, что санитарно-защитная зона каким-то чудесным образом сократилась примерно на 20 процентов. Это значит, что если лесопилка станет, как это часто бывает, шумным предприятием, покой пациентам психиатрической больницы будет только сниться.

Земельные перемещения

Как так получилось, что санитарно-защитная зона больницы уменьшилась? Тут имеет место быть ряд удивительных совпадений. Влиять на решения о передаче и использовании того или иного имущества города может отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Лодейнопольского района. В этом отделе работает чиновница, в семье которой был участок площадью 3500 кв. метров. Сначала чиновница указывала его как свою частную собственность, а потом, по всей вероятности, он перешел к ее мужу. Очевидно, это произошло в процессе развода супругов.

Между тем участок такой же площади, как упомянутый (3500 кв. метров), числился в инвестиционном паспорте Лодейнопольского района за 2022 год. Там приводится перечень свободных земельных участков под реализацию инвестиционных проектов. Собственником этих участков выступает администрация муниципального образования «Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района», а контактным лицом по части этих участков выступает представитель отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Лодейнопольского муниципального района.

Пользоваться землей можно на правах аренды, которую можно взять у частного собственника либо у самого муниципального образования. Еще один способ получить землю - через инвестиции. Как и на каких условиях участок площадью 3500 кв. метров попал в пользование частному лицу, мы пока не знаем, но это вопрос не самый важный. Может быть, его выделили почти задаром, как «своему», а может, и нет. Вполне может оказаться, что за аренду земли бизнесмен платил очень нужные для развития Лодейного Поля солидные суммы. Или просто налоги.

Так или иначе, но участок, как и положено, отражался в декларации о доходах чиновницы за 2014 и 2015 годы, а с 2016-го участок из декларации исчез, как и данные об имуществе ее мужа. Поскольку женщина разведена, можно предположить, что семья распалась именно в это время, после чего лакомый участок из декларации чиновницы логично исчез.

От больницы (справа) до производственных помещений (слева) чуть больше 70 метров. Хотя должно быть 100 метров. Фото: скриншот.

Статус наоборот

В конце 2022 года в Лодейном Поле была зарегистрирована компания, специализирующаяся на распиловке и строгании древесины.

Бизнес фирмы тесно связан с земельным участком такой же площади, как ранее упоминала в своих декларациях о доходах чиновница, - 3500 кв. метров (по крайней мере, такой вывод можно сделать, исходя из того, что предприниматель - учредитель фирмы - получал разрешения на строительство и введение в эксплуатацию производственных объектов на участке с совершенно аналогичными характеристиками).

Учитывая замужество чиновницы, можно предположить, что в декларациях о доходах чиновницы и в разрешениях на строительство ее бывшего супруга речь идет об одном и том же куске земли. Этот участок имеет кадастровый номер 47:06:0101002:787, расположен на Ленинградском шоссе, вблизи от здания Свирской психиатрической больницы, и по идее должен входить в санитарно-защитную зону медицинского учреждения.

Но на деле все иначе. Если внимательно взглянуть на сроки перемен, происходивших с участком, возникает немало вопросов.

В градостроительном плане 2015 года, судя по раскраске территорий, участок входил в уже существовавшую зону П4с - зону для размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения, 4-5-й класс опасности.

В 2016 году предприниматель получил разрешение строить на упомянутом участке цех по переработке древесины. Все вроде логично.

Вот только слушания по переводу участка из санитарно-защитной зоны в производственную прошли годом позже, в 2017-м. В декларации о доходах чиновницы уже никакой участок не отражался.

Возможно, таким образом ПЗЗ приводили в соответствие в Генпланом? Может быть, и так, но по правилам должно быть наоборот: сначала перевод участка в другой статус, затем разрешение. Однако, что заставило власти так удачно перевести участок в профильное целевое назначение для бывших супругов, остается загадкой.

Кто инициировал слушания по переводу земли: муниципальные ли власти, отдел ли по управлению имуществом или стороннее лицо? Это неизвестно. Как неизвестно и то, помогала ли чиновница своему уже бывшему супругу получить разрешение на использование земли под бизнес.

Сейчас, кстати, земля уже в собственности. В чьей - в открытых источниках не указано, но отмечено, что в 2020 году было оформлено последнее по времени свидетельство о собственности на землю. А годом ранее бывший супруг чиновницы получил разрешение № 47-RU47510101-81-2019 на ввод в эксплуатацию предприятия по переработке древесины.

Возможно, все это просто ряд совпадений, и ответы на возникающие вопросы не стоят выеденного яйца. Возможно, нет. Оставим это на суд читателя.