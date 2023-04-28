О регистрации в Личном кабинете «Петербургтеплоэнерго» новых потребителей

Регистрации в Личном кабинете «Петербургтеплоэнерго» новых потребителей. Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

Около 2000 потребителей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области перешли на прямые договоры с ООО «Петербургтеплоэнерго» в апреле. Теперь они, как и другие потребители, получающие квитанции от «Петербургтеплоэнерго», могут зарегистрироваться в Личном кабинете. Для регистрации нужен номер договора (он же номер лицевого счета), который указывается в верхнем левом углу квитанции.

Чтобы договор был прикреплен, в графе «начислено за период» необходимо ввести последнюю начисленную сумму по квитанции. Новые потребители, перешедшие в компанию в апреле, смогут это сделать в начале мая после получения первой квитанции, так как первая начисленная сумма отразится в майской квитанции за апрель текущего года.

Показания по приборам учета потребители могут передавать до 25 числа текущего месяца включительно несколькими способами:

- С помощью автоматического голосового помощника по номеру телефона 8-800-222-57-50 (доб. 1).

- По электронной почте с обязательным указанием номера квартиры, ФИО собственника, номера счетчика и контактного телефона:

IPU_Murino@ptenergo.ru - для проживающих во Всеволожском районе (Мурино, Бугры) Ленинградской области;

IPU_Centr@ptenergo.ru - для проживающих в Центральном и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга, Волховском районе Ленинградской области;

IPU_Petrograd@ptenergo.ru - для проживающих в Петроградском районе Санкт-Петербурга;

IPU_Kurort@ptenergo.ru - для проживающих в Курортном районе Санкт-Петербурга, Выборгском и Приозерском районах Ленинградской области;

IPU_Peterhof@ptenergo.ru - для проживающих в Петродворцовом и Пушкинском районах Санкт-Петербурга, Лужском районе Ленинградской области.

- Через сотрудника call-центра по телефону 8-800-222-57-50.

- Через личный кабинет на официальном сайте ООО «Петербургтеплоэнерго» (ptenergo.ru) после добавления своего лицевого счета.

Также можно отказаться от получения бумажных экземпляров квитанций и получать их по электронной почте. Для этого необходимо обратиться с заявлением в ООО «Петербургтеплоэнерго», указав адрес электронной почты потребителя и адрес жилого помещения.

На официальной странице ООО «Петербургтеплоэнерго» в разделе Личный кабинет опубликованы видео - и печатные инструкции по регистрации в личном кабинете, передаче показаний и оплате услуг на официальном сайте, а также видеоинструкции по установке моментального доступа к кабинету потребителя с главного экрана телефона с операционной системой iPhone или Android. Руководствуясь данными видео, потребители смогут легко авторизоваться на официальном сайте и упростить доступ к личному кабинету при его использовании с мобильного устройства.