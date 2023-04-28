Эксперты: «Средняя цена на новый автомобиль в России - 3 миллиона рублей»

На конференции «Высшая передача» эксперты обсуждали как изменился автомобильный рынок в России. Фото: пресс-служба «Авито».

Сегодня многих россиян волнует как изменился автомобильный рынок и что будет с ним в ближайшие годы? Эти и другие вопросы обсудили 27 апреля на конференции «Высшая передача», организованном «Авито Авто» в Петербурге. В ходе мероприятия ведущие эксперты представили эксклюзивную аналитику и рассказали об актуальных продуктах для продавцов машин. А представители дилерских центров рассказали об успешных бизнес-кейсах и инструментах, без которых сегодня невозможно развиваться на рынке. Также большое внимание привлекла панельная дискуссия на тему «Пополнение склада дилера и каналы выкупа: тенденции и прогнозы».

На форуме эксперты отметили главные тренды российского авторынка. Первый - это лидерство по уровню спроса и предложения китайских марок в сегменте новых авто. Интересно, что по сравнению с прошлым годом средняя цена на нового «железного коня» снизилась и составляет 3 миллиона рублей, а число объявлений о продаже новых моделей восстановилось до отметок февраля 2022 года. Что касается машин с пробегом, то их количество на рынке выросло на 14%, а вместе с ними и спрос на них. В марте средняя цена за подержанное авто составила 1,25 миллиона рублей. Некоторые вещи остались прежними - больше половины продавцов на авторынке (55%) - это «частники». Неожиданный всплеск предложения зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе (+89%) и Сибирском федеральном округе (+55%). Эксперты согласились, что «Параллельный импорт» продолжает набирать обороты. Это понятно по количеству предложений купить авто из-за рубежа. Зимой 2023 года таких было уже 4800. Самыми востребованными брендами авто из-за границы стали Voyah, Cadillac, Audi, Jetta и Ford. Лидерами по предложению - Toyota, Mazda, Mitsubishi, BMW и Kia.

Особенно публика оценила советы от представителей платформ по продаже автомобилей о том, как более эффективно пользоваться различными сервисами. Например, менеджер продукта «Авито Авто» Юлия Митрофанова поделилась интересными результатами исследования аудитории покупателей машин.

- Одним из триггеров, повышающих интерес пользователей к объявлению, является отметка «Только на Авито». Она дает дилерам +25% просмотров, - пояснила Юлия Митрофанова. - Также для покупателей важна оценка состояния и стоимости владения авто.

Важным трендом в диалоге покупателя с продавцом эксперты назвали рост количества чатов и скорость ответов на вопросы клиентов.

Специалисты напоминают: чтобы не прогореть при продажах машин, необходимо учитывать ожидания людей от вашего объявления. В результате опроса покупателей выяснилось, что наиболее важной информацией при выборе авто являются: сведения о ДТП, честное количество владельцев и проблемы по кузову. На втором месте - прозрачность цены и указание окончательной стоимости.