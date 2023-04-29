Полицейские Петербурга застрелили буйного пенсионера, открывшего по ним огонь при задержании

Пенсионер стрелял по полицейским из охотничьего ружья. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Петербурга поплатился жизнью, напав на полицейских с оружием. Сцена из боевика случилась в коммунальной квартире на Московском проспекте 28 апреля.

Как рассказали в пресс-службе городского управления следственного комитета России, полиция приехала на вызов в коммуналку поздним вечером. Соседи пожаловались на буйного и шумного мужчину, который не давал им спать. 66-летний нарушитель чужого спокойствия встретил правоохранителей крайне негостеприимно.

- Действуя умышленно, мужчина произвел не менее трех выстрелов в сторону сотрудников из огнестрельного оружия - гладкоствольного охотничьего ружья, - рассказали в ведомстве.

Мириться с таким грубым и опасным способом помешать их работе полицейские не стали и немедля открыли ответный огонь. Усмирить агрессивного нападающего смогли только залпы из табельного оружия, пенсионер скончался на месте от полученных ран.

По факту случившегося возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Следователи осмотрели место перестрелки и выясняют все обстоятельства случившегося.