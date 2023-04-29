Лучшие моменты с первого дня Фестиваля ледоколов в Петербурге

Фестиваль продлится три дня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последняя апрельская суббота в Петербурге оказалась хорошей иллюстрацией к пословице «сделал дело - гуляй смело». С утра горожане наводили порядок в парках, на набережных и даже в своих дворах - пришло время большого весеннего субботника. А к полудню стали стекаться на Васильевский остров, к набережной Лейтенанта Шмидта. Там стартовал традиционный Фестиваль ледоколов.

Гостей бесплатно проведут по интерьерам ледоколов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежегодный фестиваль символически открывает летний туристический сезон. Это значит, что город готов встречать путешественников из других регионов и стран, готовить масштабные мероприятия и программы. Встречать первых гостей прибыли знаменитые ледоколы «Владивосток», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин», их пришвартовали у набережной и на три дня сделали плавучими музеями. С 29 апреля по 1 мая в каждое из судов можно заглянуть - капитаны и матросы проведут бесплатную экскурсию по внутренним интерьерам ледоколов, покажут огромный пульт управления. А с палубы получится оценить красивый пейзаж городского центра. Очереди в ледоколы выстроились в первый же день.

Три действующих ледокола приехали на фестиваль. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сегодня ледокольный флот – ключевое звено в обеспечении геополитических интересов России в Арктике. Он решает стратегические задачи - освоение и использование потенциала арктических регионов России, развитие Северного морского пути, - напомнили в комитете по туризму.

В фестивале, конечно, будет участвовать и знаменитый ледокол «Красин», он уже много лет служит музеем. В этот раз на его борту организовали специальные выставки, которые посвятили истории водолазного дела в России, животному миру севера, летчикам-героям. Кстати, на территории фестиваля презентуют еще и загадочный «Парк Арктика». Для посетителей подготовлены мастер-классы и автограф-сессии с писателями.

А знаменитый и зрелищный вальс буксиров пройдет 30 апреля.

Капитаны расскажут про устройство панели управления ледоколом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЭТО ВАЖНО

Чтобы ненароком не подпортить досуг маленьким любителям кораблей, стоит помнить про предупреждение организаторов:

- На действующие ледоколы в целях безопасности не будут допускать детей до 6 лет, - сообщали в пресс-службе Смольного перед началом фестиваля.

Внутрь ледоколов не пустят совсем маленьких детей. Организаторы ограничили вход в целях безопасности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Речь идет как раз о трех пришвартовавшихся у набережной судах. Для малышей свободен проход на ледокол «Красин», его программы точно рассчитаны на гостей разного возраста.

Кроме того, на борт ледоколов не пустят дам на высоких каблуках.

КОНКРЕТНО

Пространство фестиваля будет открыто с 29 по 1 мая с 11:00 до 19:00

Вход на праздник бесплатный.