Около 600 тысяч туристов посетят Петербург на майских праздниках

В прошлом году в этот период в городе было более 500 тысяч туристов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Долгожданные майские праздники уже на подходе. Через неделю россиян ждут четырехдневные выходные. Многие предпочитают провести это время в других городах. По прогнозам специалистов, Петербург на майских праздниках посетят около 600 тысяч туристов. Такие предположения высказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

- В прошлом году в этот период было более 500 тысяч туристов. С учетом того, что выходные будут покороче, чем в 2022 году, это очень неплохой показатель для начала летнего туристского сезона. Среднее пребывание гостей - около трех дней, - приводит слова Корнеева ТАСС.

Большинство туристов приезжают из Москвы, Подмосковья и других ближайших к Северной столице регионов. В основном, это семьи с детьми и пары.

Напомним, в прошлом году Петербург посетили восемь миллионов туристов. Это почти на треть больше, чем в 2021 году. Турпоток восстановился на 77 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом.