Вальс буксиров показали на Фестивале ледоколов в Петербурге

Посмотреть на вальс буксиров пришли сотни людей. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Ключевое событие фестиваля ледоколов в Петербурге случилось в воскресенье, 30 апреля. В 14:30 петербуржцы и гости города увидели вальс буксиров. Дождливая погода не стала помехой: посмотреть на танец кораблей пришли сотни людей.

Дождливая погода не стала помехой для петербуржцев. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Акватория Невы превратилась в настоящую сцену, на которой зрители увидели вальс буксиров – уникальный танец самоходных судов, который уже стал визитной карточкой фестиваля, - рассказали в пресс-службе комитета по развитию туризма Петербурга.

Вальс буксиров начался в 14:30. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В первый день мая в Северной столице пройдет прощание с ледоколами. Оно запланировано на шесть часов вечера.

Вальс буксиров начался в 14:30. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Напомним, фестиваль стартовал 29 апреля. На набережной Лейтенанта Шмидта пришвартовались знаменитые ледоколы – «Владивосток», «Капитан Зарубин», «Капитан Сорокин». На ледоколе «Красин» организовали специальные выставки. Также во время фестиваля можно стать участниками увлекательных мастер-классов для детей и взрослых. Писатели проведут для петербуржцев и туристов автограф-сессии.

Буксиры "танцевали" на Неве. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

КОНКРЕТНО

Посетить фестиваль можно с 29 апреля до 1 мая: с 11:00 до 19:00.