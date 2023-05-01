Обезглавленное тело пропавшего год назад пенсионера нашли у озера в Ленобласти

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обезглавленное тело 73-летнего пенсионера, без вести пропавшего в июне 2022 года, нашли около озера Софино в Бокситогорском районе Ленобласти. Известно, что мужчина жил неподалеку в поселке Ефимовский. У пенсионера была деменция, а тем летом он ушел за грибами и пропал, и дочери обратились за помощью к правоохранителям и волонтерам.

Тело погибшего уже опознали родные ФОТО: соцсети

- Поиски велись ежедневно с 19 по 27 июня. У него была татуировка на руке, поэтому опознать несложно. Родные это уже сделали. Тем не менее, для подтверждения информации нужны результаты генетической экспертизы, - сообщил источник spb.kp.ru.

Найденное тело было обезглавлено - на шее обнаружены следы укусов животных. Предположительно, на пенсионера напал кто-то из хищников, но правоохранители проверяют и другие версии случившегося.