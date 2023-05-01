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1 мая 2023 15:50

Обезглавленное тело пропавшего год назад пенсионера нашли у озера в Ленобласти

В июне 2022 года мужчина ушел за грибами и не вернулся
Авторы (2):
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Ева БЕЛОВЕЦКАЯ
Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обезглавленное тело 73-летнего пенсионера, без вести пропавшего в июне 2022 года, нашли около озера Софино в Бокситогорском районе Ленобласти. Известно, что мужчина жил неподалеку в поселке Ефимовский. У пенсионера была деменция, а тем летом он ушел за грибами и пропал, и дочери обратились за помощью к правоохранителям и волонтерам.

Тело погибшего уже опознали родные ФОТО: соцсети

Тело погибшего уже опознали родные ФОТО: соцсети

- Поиски велись ежедневно с 19 по 27 июня. У него была татуировка на руке, поэтому опознать несложно. Родные это уже сделали. Тем не менее, для подтверждения информации нужны результаты генетической экспертизы, - сообщил источник spb.kp.ru.

Найденное тело было обезглавлено - на шее обнаружены следы укусов животных. Предположительно, на пенсионера напал кто-то из хищников, но правоохранители проверяют и другие версии случившегося.

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