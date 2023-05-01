Пьяный водитель «Ауди» сбил двух полицейских во время задержания в Петербурге

Задержать пьяных друзей удалось только со второго раза Фото: Олег ЗОЛОТО

Пьяный водитель «Ауди» прокатил на своем капоте двух сотрудников полиции на Удельном проспекте в Петербурге. Двух неадекватных мужчин, собирающихся отъезжать от дома, правоохранители заметили днем 1 мая. Как и полагается - подошли проверить документы, на что получили отказ. Хотели было уже задерживать мужчин, но те неожиданно дали по газам. Так двое полицейских оказались на капоте.

Водитель иномарки во время задержания пытался понять, чего вообще от него хотят полицейские ФОТО: vk.com/dorinspb

- Водитель, прокатив их на капоте, скрылся. Спустя несколько минут автомобиль был остановлен у дома на Ферсмком проспекте. 33-летнего водителя и его пассажира задержали и доставили в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пока правоохранители составляли протокол, пьяный водитель упорно пытался понять, как он связан с одним из них, и чего они, собственно, от него хотят. Поймет он это, видимо, уже в СИЗО. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.