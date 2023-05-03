Все в одном: В едином платежном документе появился строчка оплаты телетрансляции

В едином платежном документе появился строчка оплаты телетрансляции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Знакомая многим история: открываешь почтовый ящик, а оттуда ворохом валится куча квитанций на оплату разных коммунальных услуг. Чтобы упростить жизнь горожанам в январе 2023 года запустили «Единый информационно-расчетный центр Санкт Петербурга» (ЕИРЦ СПб). Организация - результат присоединения АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство» к АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». Его задумали, чтобы объединить все жилищно-коммунальные услуги в одну квитанцию для прозрачности и удобства.

Объединение всех услуг в один лист проходит постепенно до 2024 года. Пока петербуржцы все еще получают знакомый всем розовый платежный документ и белый лист с начислениями. Однако уже с мая сотен тысяч петербургских абонентов кабельного телевидения ПАО «Ростелеком» ожидает изменение. В квитанцию нового образца из старой цветной бумажки перекочует услуга связи «Телетрансляция» - то есть кабельное телевидение.

В пресс-службе компании заверили, что это никак не повлияет на сумму самих начислений. Изменится лишь форма получения квитанции - баланс и периоды выставления счета станут понятней. Важно, что из-за особенностей взаиморасчетов начисления выставляются только по закрытому расчетному периоду и в белом платежном документе на 01.05.2023 будут выставлены начисления за март этого года. Узнать все подробности можно в личном кабинете ЕИРЦ СПб и по телефону выделенной линии услуги «Телетрансляция» компании «Ростелеком» 8 800 302 08 32.