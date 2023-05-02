Анастасия Волочкова записала в свои женихи Прохора Шаляпина

Поклонники звезд поверили в их брак. Фото: СОЦСЕТИ

Известная российская балерина Анастасия Волочкова снова оказалась в центре событий. В своих социальных сетях она опубликовала провокационные видео в свадебном платье. Рядом со звездой балета красовался Прохор Шаляпин. Поклонники предположили, что пара теперь вместе.

Анастасия Волочкова появилась в свадебном платье. Фото: СОЦСЕТИ

Позже эти слухи развеялись. Как стало известно, балерина и исполнитель вместе выступали в шоу "Балерина и Кукла в Зазеркалье Цирка". Прохор Шаляпин тоже похвастался событием в своем блоге. Он выложил видео в сторис, на котором Анастасия Волочкова красуется в белом платье, а он в костюме, только не в классическом.

- Дедушка Мороз и Снегурочка, - объявил Шаляпин, имея в виду прошлое выступление с балериной, где они играли сказочных персонажей.

- Да подожди ты! Жених и невеста! – перебила партнера Волочкова.

Поклонники назвали произошедшее хорошим пиар-ходом балерины. Но кое-кто все-таки поверил в звездную свадьбу и пожелал счастья молодым.